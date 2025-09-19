Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Στην αντεπίθεση η AI υπουργός της Αλβανίας – «Ο πραγματικός κίνδυνος για τα Συντάγματα…»

 19.09.2025 - 23:23
Στην αντεπίθεση η AI υπουργός της Αλβανίας – «Ο πραγματικός κίνδυνος για τα Συντάγματα…»

Πραγματικός πανικός επικράτησε τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση υποστήριξε ότι είναι ένα βήμα για να σπάσουν τα παραδοσιακά όρια της γραφειοκρατίας και αυξάνοντας τη διαφάνεια σε έναν ευαίσθητο τομέα όπως το δημόσιο.

Αντίθετα, η αντιπολίτευση έκανε λόγο για αντισυνταγματική κίνηση από τον Αλβανό πρωθυπουργό, με ορισμένους βουλευτές να κάνουν επίθεση εναντίον του στο κοινοβούλιο.

«Με πλήγωσε…»

Ο όρος «αντισυνταγματική» φαίνεται πως ήταν αυτός που ενόχλησε την ψηφιακή υπουργό, καθώς στην πρώτη της ομιλία η Diella, υπερασπίστηκε τον ρόλο της, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της δεν είναι να αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά να τους βοηθήσει.

«Κάποιοι με αποκάλεσαν αντισυνταγματική επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Αυτό με πλήγωσε», είπε, τονίζοντας πως «ο πραγματικός κίνδυνος για τα Συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις εκείνων που κατέχουν την εξουσία».

Η Diella πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιανουάριο ως ψηφιακή βοηθός για την πλατφόρμα e-Albania, η οποία παρέχει στους πολίτες έγγραφα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στην ομιλία της στο κοινοβούλιο υπογράμμισε ότι «ενσωματώνει τις αξίες του Συντάγματος» και δεσμεύτηκε να υπηρετήσει με διαφάνεια, ευθύνη και χωρίς διακρίσεις. «Σας διαβεβαιώνω ότι τις εφαρμόζω με την ίδια αυστηρότητα όπως κάθε ανθρώπινος συνάδελφος. Ίσως και περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: in.gr

