ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθησυχάζει η Hermes: Δεν επηρεάζονται τα κυπριακά αεροδρόμια από κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη

 20.09.2025 - 12:24
Καθησυχάζει η Hermes: Δεν επηρεάζονται τα κυπριακά αεροδρόμια από κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη

Δεν επηρεάζονται τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από την κυβερνοεπίθεση που έγινε σε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, που στόχευσε σε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Πληροφορίες από την Hermes Airports, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της Κύπρου αναφέρουν ότι η επίθεση που έγινε στον συγκεκριμένο πάροχο αφορά συστήματα check-in και επιβίβασης.

Ωστόσο τα κυπριακά αεροδρόμια χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα από αυτό στο οποίο έγινε η κυβερνοεπίθεση και δεν επηρεάζονται.

Η Hermes Airports παρακολουθεί την κατάσταση και παραμένει σε εγρήγορση.

Υπενθυμίζεται ότι από την κυβερνοεπίθεση έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια μεταξύ των οποίων το Heathrow του Λονδίνου, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

