Καταγγέλλει υποβάθμιση ΑμεΑ και απαξίωση των ΥΚΕ η Ισότητα – Προειδοποιεί με μέτρα

«Το Κλαδικό Συμβούλιο Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη και παράνομη απόφαση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας να μεταφέρει αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την συντεχνία, με την απόφαση αυτή το Υφυπουργείο «παραβιάζει τις αρχές της διοικητικής νομιμότητας» ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι έχει «πλήρη άγνοια και αδιαφορία» για τον θεσμικό ρόλο των ΥΚΕ.

Αναφορικά με τον ρόλο των ΥΚΕ, σημειώνει ότι «η συνεχής επιβάρυνσή τους με ξένες αρμοδιότητες – μεταξύ άλλων από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και τώρα το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες – αποδυναμώνει συστηματικά το έργο τους και στερεί από τους πολίτες τις ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που δικαιούνται».

Στο πλαίσιο αυτό, η συντεχνία ζητά ανάκληση της απόφασης και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό και στήριξη των ΥΚΕ. «Ως συντεχνία δηλώνουμε ότι δεν θα αποδεχθούμε την απαξίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα προχωρήσουμε σε κλιμακούμενα και δυναμικά μέτρα», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ