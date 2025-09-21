Κάπνισμα στην ΕΕ: Οι χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά – Σε ποιες κρατάνε τα σκήπτρα οι γυναίκες; - Η θέση της Κύπρου

Απαιτεί επίσης τη μείωση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον.

Ένας από τους δείκτες της Eurostat για τη μέτρηση της προόδου στον (SDG 3) είναι η επικράτηση του καπνίσματος στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω.

Το 2023, το 24% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω κάπνιζε, γεγονός που υποδηλώνει μείωση 2 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2017 (26%). Μεταξύ των ανδρών, το ποσοστό ήταν 28%, ενώ το 21% των γυναικών κάπνιζε.

Το χαμηλότερο και το ψηλότερο ποσοστό καπνιστών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Σουηδία ανέφερε το χαμηλότερο ποσοστό καπνιστών (8%) στον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω, ακολουθεί η Ολλανδία (11%) και η Δανία (14%). Αυτές οι 3 χώρες κατέγραψαν επίσης τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες: Σουηδία (9% των ανδρών και 8% των γυναικών), Ολλανδία (13% και 10%) και Δανία (16% και 12%).

Αντιθέτως, η Βουλγαρία είχε το υψηλότερο συνολικό ποσοστό καπνιστών (37%), ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η Ελλάδα (36%) και η Κροατία (35%).

Σχεδόν το ήμισυ του ανδρικού πληθυσμού κάπνιζε στη Βουλγαρία (49%), τη Λετονία (48%) και τη Λιθουανία (43%).

Μεταξύ των γυναικών, τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος καταγράφηκαν στην Ελλάδα (32%), την Κροατία (30%) και τη Ρουμανία (29%).