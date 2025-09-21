VIDEO: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μια διαφορετική «πτυχή» της καθημερινότητας - Τι τον χαλαρώνει και τον ξεκουράζει – Πώς περνά τον χρόνο του στο αυτοκίνητο

Σε συνέντευξη μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο αναφέρει μεταξύ άλλων τη δυναμική που παρουσιάζουν τα social media για απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες αλλά και το τι κάνει όταν βρίσκεται μόνο στο αυτοκίνητο.

«Η ‘σταθερή’ μου ξεκούραση είναι κάθε πρωί, είτε είμαι στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, είναι να πηγαίνω στο γυμναστήριο, πάνω από μία ώρα…να τρέχω. Έχω προσθέσει τώρα και κάποια μηχανήματα στο πρόγραμμα το καθημερινό», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Συνήθως πάω νωρίς το πρωί, στο γυμναστήριο που πήγαινα και πριν εκλεγώ Πρόεδρος, και στο εξωτερικό στα ξενοδοχεία. Είναι αυτό που με ξεκουράζει, που με χαλαρώνει, που μου δίνει δύναμη», πρόσθεσε.

Ο χρόνος μέσα στο αυτοκίνητο

«Πολύτιμο» χαρακτήρισε τον χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Βλέπω έγγραφα που φέρνω μαζί μου, απαντώ σε μηνύματα και τηλεφωνήματα, προετοιμάζομαι για τις συναντήσεις ή και τις εκδηλώσεις που πηγαίνω. Περνώ αρκετές στο αυτοκίνητο, ειδικά σε μακρινές αποστάσεις όπως Λευκωσία-Πάφος. Πρόσφατα πήγαμε στην Πόλη Χρυσοχούς, πέρα από δύο ώρες στο αυτοκίνητο. Αυτός ο χρόνος αξιοποιείται για τη δουλειά μου», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Τέλος, ανέφερε όπως αυτό που του λείπει περισσότερο -και δεν έχει χρόνο να κάνει- είναι να διαβάζει βιβλία όπως έκανε στο παρελθόν.

Η δυναμική των social media

Αποκάλυψε επίσης ότι χειρίζεται ο ίδιος τα social media του παρόλο που οι συνεργάτες του πολλές φορές αντιδρούν και δεν θεωρούν ότι είναι σωστό. «Είναι και αυτός ένας τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες, πάντα χωρίς ‘φίλτρο’. Πολλές φορές πήρα μηνύματα από κόσμο για προβλήματα που αντιμετωπίζουν , είτε προσωπικά είτε εκεί που ζουν, και τα δίνω στους συνεργάτες μου ούτως ώστε να επικοινωνήσουν μαζί τους, να δούμε αν υπάρχει βάση σε αυτά που αναφέρουν και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί και μηνύματα στα social για ρουσφέτι με τον ίδιο να απαντά με ένα απλό καλημέρα ή καλησπέρα.

