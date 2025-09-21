Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 21.09.2025 - 07:30
Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε τελικά για την Κύπρο και ένα από αυτά είναι η δυναμική στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Ο Καναδάς είναι βασικός εμπορικός εταίρος για την Κύπρο και από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά (CETA), οι κυπριακές εξαγωγές αγαθών προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 157%.

Για παράδειγμα, οι κυπριακές εξαγωγές πυροσβεστήρων προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 570%, από €65.000 το 2016 σε περισσότερα από €438.000 το 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

 

Η επιτυχία των εξαγωγών δεν είναι πάντα πολύ μεγάλη, αλλά είναι ισχυρή.

Από την προσωρινή έναρξη εφαρμογής της CETA, οι κυπριακές επενδύσεις στον Καναδά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 8%, από 153,9 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε περισσότερα από 167 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Οι Κύπριοι εξαγωγείς επωφελήθηκαν από σωρευτική εξοικονόμηση δασμών ύψους 211.000 ευρώ από την προσωρινή έναρξη εφαρμογής της CETA χάρη στη μείωση των δασμών που προσφέρει η Συμφωνία.

Τα success stories

Οι κυπριακές εξαγωγές πυροσβεστήρων στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 570%, από 65.000 ευρώ το 2016 σε περισσότερα από 438.000 ευρώ το 2024.

Οι εξαγωγές χαλλουμιού στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 504%, από 335.000 ευρώ το 2016 σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Κυπριακές εξαγωγές αλατιού προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 1557%, από €15.000 το 2016 σε περισσότερα από €260.000 το 2024.

Οι εξαγωγές κυπριακών μηχανημάτων και μηχανολογικών συσκευών προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 533%, από €98.000 το 2016 σε €621.000 το 2024. 

