Εσύ το ‘ξερες; H Κύπρος εξάγει πυροσβεστήρες και… αλάτι στον Καναδά, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία

Ο Καναδάς είναι βασικός εμπορικός εταίρος για την Κύπρο και από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή η Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά (CETA), οι κυπριακές εξαγωγές αγαθών προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 157%.

Για παράδειγμα, οι κυπριακές εξαγωγές πυροσβεστήρων προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 570%, από €65.000 το 2016 σε περισσότερα από €438.000 το 2024.

Η επιτυχία των εξαγωγών δεν είναι πάντα πολύ μεγάλη, αλλά είναι ισχυρή.

Από την προσωρινή έναρξη εφαρμογής της CETA, οι κυπριακές επενδύσεις στον Καναδά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 8%, από 153,9 εκατομμύρια ευρώ το 2016 σε περισσότερα από 167 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Οι Κύπριοι εξαγωγείς επωφελήθηκαν από σωρευτική εξοικονόμηση δασμών ύψους 211.000 ευρώ από την προσωρινή έναρξη εφαρμογής της CETA χάρη στη μείωση των δασμών που προσφέρει η Συμφωνία.

Τα success stories

Οι εξαγωγές χαλλουμιού στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 504%, από 335.000 ευρώ το 2016 σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Κυπριακές εξαγωγές αλατιού προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 1557%, από €15.000 το 2016 σε περισσότερα από €260.000 το 2024.

Οι εξαγωγές κυπριακών μηχανημάτων και μηχανολογικών συσκευών προς τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 533%, από €98.000 το 2016 σε €621.000 το 2024.