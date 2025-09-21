Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;

Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και το πρωί στα ανατολικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος μέχρι και την Τετάρτη, ωστόσο το απόγευμα της Τετάρτης θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.