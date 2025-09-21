Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;

 21.09.2025 - 07:32
Τι περιλαμβάνει το καιρικό «μενού» σήμερα - Μέχρι πότε θα κρατήσουν οι ζέστες;

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί και τοπικά στα δυτικά αργότερα βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και το πρωί στα ανατολικά και βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος μέχρι και την Τετάρτη, ωστόσο το απόγευμα της Τετάρτης θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

