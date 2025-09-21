Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Περισσότερο ρωσικό αέριο ρέει στην Ευρώπη μέσω… Τουρκίας

 21.09.2025 - 09:58
Η τελευταία έκθεση του IEEFA καταγράφει αύξηση εισαγωγών στο φυσικό αέριο από Ρωσία, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσφατα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει σταδιακά να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έξι έως 12 μήνες, αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ. Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να κινούνται -προς το παρόν- στην αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Ενεργειακή Οικονομία και τη Χρηματοοικονομική Ανάλυση (IEEFA) η ΕΕ μείωσε τις εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών κατά 9% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς το μπλοκ αύξησε την εξάρτησή του από το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και επωφελήθηκε από τις συνεχείς προσπάθειες για περιορισμό της ζήτησης για το καύσιμο.

Συμειώνεται ότι τo LNG οι Ευρωπαίοι το προτιμούν καθώς θέλουν γρήγορη πρόσβαση σε νέους προμηθευτές, ευελιξία και διαφοροποίηση. Αντίθετα, οι αγωγοί εξυπηρετούν όταν υπάρχει γεωγραφική εγγύτητα και στόχος για σταθερό, χαμηλού κόστους βασικό εφοδιασμό μακράς διάρκειας.
 

Αν και το δεύτερο είναι πιο συμφέρον, ωστόσο, είναι made in Russia και συνεπώς οι Ευρωπαίοι αναζητούν την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μόσχα.

Αύξηση μέσω Τουρκίας

Η ΕΕ σχεδιάζει να σταματήσει σταδιακά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου έως το τέλος του 2027, αλλά στην πραγματικότητα δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό.

Οι εισαγωγές του μπλοκ από ρωσικό αέριο μέσω αγωγών που διέρχεται από την Τουρκία έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως σημειώνει το IEEFA.

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

VIDEO: Αποκαλυπτικός ο ΠτΔ στο «Τ» – Η απάντηση στους επικριτές του, η πρόβλεψη για τις βουλευτικές του 2026 και το μήνυμα στην κοινωνία

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

