Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

 22.09.2025 - 08:13
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

H προσφυγή εταιρειών ενέργειας για τις περικοπές στις ΑΠΕ, οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας, η μεγάλη αύξηση στους χρήστες του ψηφιακού πολίτη λόγω της κάρτας φιλάθλου και οι οδηγίες για σβήσιμο αντισημιτικών συνθημάτων από τοίχους έπειτα από υποδείξεις του Ισραήλ είναι τα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τη Δευτέρα.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Προσφυγή 11 εταιρειών για τις περικοπές ΑΠΕ», γράφει ότι ιδιώτες παραγωγοί ζητούν ακύρωση αποφάσεων που έλαβαν ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ σε σχέση με τις ΑΠΕ. Αλλού γράφει ότι τρεις υπερδυνάμεις της Δύσης αναγνώρισαν κράτος στους Παλαιστίνιους. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι συντεχνίες θέλουν τους όρους της συμφωνίας για την ΑΤΑ, γράφοντας ότι μεθαύριο πραγματοποιείται πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την εξαγγελία της Κυβέρνησης «ΑΤΑ για όλους».

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Καταγγελίες για συγκάλυψη-εκφοβισμό», γράφει ότι σήμερα εξετάζονται στη Βουλή οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας και πως ο φερόμενος ως θύτης παρέμεινε προϊστάμενος. Σε άλλο θέμα γράφει για οδηγίες σε δήμους για καθαρισμό αντισημιτικών συνθημάτων με υποδείξεις από το Ισραήλ. Αλλού αναφέρει ότι μειώθηκαν οι αιτήσεις ασύλου την περίοδο Ιανουαρίου Αυγούστου.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Έκρηξη χρηστών με την κάρτα φιλάθλου» γράφει ότι πάνω από 110.000 άτομα γράφτηκαν στον Ψηφιακό Πολίτη λόγω της κάρτας φιλάθλου. Αλλού γράφει για αναγκαίες επενδύσεις στη συντήρηση φραγμάτων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ακτιβιστές "εκθέτουν λαθροθήρα και Αστυνομία" σε επιχείρηση υπό την υποστήριξη Βρετανών παρουσιαστών του BBC.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τι χρωστάτε στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;», γράφει ότι «Τηλεβόες» του Ισραήλ έγιναν Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ για τα συνθήματα στους τοίχους. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ ζητά να «μπει τέλος στο παραμύθι για την ενέργεια» με αφορμή συνέντευξη του Γιώργου Παπαναστασίου στην εφημερίδα «Τα Νέα». Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης από εκδήλωση της ΠΕΟ στη Λάρνακα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χειροπέδες σε 36χρονο: Επιτέθηκε σε χειριστή κινητής κάμερας στη Λευκωσία - Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία
Έμπλεξε 32χρονος: Και τι δεν εντόπισαν στην οικία του στη Λάρνακα- Από ναρκωτικά μέχρι... μοτοσικλέτα - Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Αυτή την ημέρα θα έχουμε άνοδο στη θερμοκρασία - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου - Ανάμεσα τους κι ένα... παράξενο όνομα
VIDEO: Σοκαριστικός τραυματισμός 15χρονου σε αγώνα american football - Τον πλάκωσε συνομήλικός του
Διαφημίσεις επιχειρήσεων στο διαδίκτυο – Η θέση της Κύπρου στις χώρες της ΕΕ – Η πιο δημοφιλής μέθοδος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Φωνάζουν» οι μαθητές: Δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους - «Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική»

 22.09.2025 - 08:08
Επόμενο άρθρο

Έφηβος διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο χάρη... στον κομμωτή του

 22.09.2025 - 08:22
«Βαρύ» το πρόγραμμα του ΠτΔ - Αλλεπάλληλες επαφές θα έχει στη Νέα Υόρκη

«Βαρύ» το πρόγραμμα του ΠτΔ - Αλλεπάλληλες επαφές θα έχει στη Νέα Υόρκη

Σειρά επαφών όσον αφορά το Κυπριακό, διεθνή, ενεργειακά και διμερή θέματα έχει αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στην αμερικανική μεγαλούπολη για να συμμετάσχει στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Βαρύ» το πρόγραμμα του ΠτΔ - Αλλεπάλληλες επαφές θα έχει στη Νέα Υόρκη

«Βαρύ» το πρόγραμμα του ΠτΔ - Αλλεπάλληλες επαφές θα έχει στη Νέα Υόρκη

  •  22.09.2025 - 06:56
Προεκλογικό παζάρι πριν τις κάλπες: Μεταγραφές, αποχωρήσεις και πισωγυρίσματα!

Προεκλογικό παζάρι πριν τις κάλπες: Μεταγραφές, αποχωρήσεις και πισωγυρίσματα!

  •  22.09.2025 - 06:34
Αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία: Τα κρατικά ομόλογα, ο χρυσός και ο… τουρισμός - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος - Οικονομολόγος στο «Τ»

Αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία: Τα κρατικά ομόλογα, ο χρυσός και ο… τουρισμός - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  22.09.2025 - 06:37
Έμπλεξε 32χρονος: Και τι δεν εντόπισαν στην οικία του στη Λάρνακα- Από ναρκωτικά μέχρι... μοτοσικλέτα - Δείτε φωτογραφίες

Έμπλεξε 32χρονος: Και τι δεν εντόπισαν στην οικία του στη Λάρνακα- Από ναρκωτικά μέχρι... μοτοσικλέτα - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.09.2025 - 06:42
«Φωνάζουν» οι μαθητές: Δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους - «Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική»

«Φωνάζουν» οι μαθητές: Δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους - «Η δική μας πραγματικότητα είναι τουλάχιστον τραγική»

  •  22.09.2025 - 08:08
Χειροπέδες σε 36χρονο: Επιτέθηκε σε χειριστή κινητής κάμερας στη Λευκωσία - Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία

Χειροπέδες σε 36χρονο: Επιτέθηκε σε χειριστή κινητής κάμερας στη Λευκωσία - Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία

  •  22.09.2025 - 06:32
Διαφημίσεις επιχειρήσεων στο διαδίκτυο – Η θέση της Κύπρου στις χώρες της ΕΕ – Η πιο δημοφιλής μέθοδος

Διαφημίσεις επιχειρήσεων στο διαδίκτυο – Η θέση της Κύπρου στις χώρες της ΕΕ – Η πιο δημοφιλής μέθοδος

  •  22.09.2025 - 06:38
Κατεβαίνουν στον λαό

Κατεβαίνουν στον λαό

  •  22.09.2025 - 06:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα