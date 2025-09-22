Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Προσφυγή 11 εταιρειών για τις περικοπές ΑΠΕ», γράφει ότι ιδιώτες παραγωγοί ζητούν ακύρωση αποφάσεων που έλαβαν ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ σε σχέση με τις ΑΠΕ. Αλλού γράφει ότι τρεις υπερδυνάμεις της Δύσης αναγνώρισαν κράτος στους Παλαιστίνιους. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι οι συντεχνίες θέλουν τους όρους της συμφωνίας για την ΑΤΑ, γράφοντας ότι μεθαύριο πραγματοποιείται πανσυνδικαλιστική σύσκεψη για την εξαγγελία της Κυβέρνησης «ΑΤΑ για όλους».

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Καταγγελίες για συγκάλυψη-εκφοβισμό», γράφει ότι σήμερα εξετάζονται στη Βουλή οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο Υπουργείο Παιδείας και πως ο φερόμενος ως θύτης παρέμεινε προϊστάμενος. Σε άλλο θέμα γράφει για οδηγίες σε δήμους για καθαρισμό αντισημιτικών συνθημάτων με υποδείξεις από το Ισραήλ. Αλλού αναφέρει ότι μειώθηκαν οι αιτήσεις ασύλου την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Έκρηξη χρηστών με την κάρτα φιλάθλου» γράφει ότι πάνω από 110.000 άτομα γράφτηκαν στον Ψηφιακό Πολίτη λόγω της κάρτας φιλάθλου. Αλλού γράφει για αναγκαίες επενδύσεις στη συντήρηση φραγμάτων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ακτιβιστές "εκθέτουν λαθροθήρα και Αστυνομία" σε επιχείρηση υπό την υποστήριξη Βρετανών παρουσιαστών του BBC.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τι χρωστάτε στον φασίστα φονιά Νετανιάχου;», γράφει ότι «Τηλεβόες» του Ισραήλ έγιναν Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ για τα συνθήματα στους τοίχους. Αλλού γράφει ότι το ΑΚΕΛ ζητά να «μπει τέλος στο παραμύθι για την ενέργεια» με αφορμή συνέντευξη του Γιώργου Παπαναστασίου στην εφημερίδα «Τα Νέα». Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης από εκδήλωση της ΠΕΟ στη Λάρνακα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ