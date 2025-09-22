Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλιματιστικά στα σχολεία: «Αρχαίες» υποδομές προκαλούν προβλήματα - «Δεν πατάμε ένα κουμπί και ολοκληρώνεται»

 22.09.2025 - 09:19
Κλιματιστικά στα σχολεία: «Αρχαίες» υποδομές προκαλούν προβλήματα - «Δεν πατάμε ένα κουμπί και ολοκληρώνεται»

«Το έργο είναι τεράστιο. Δεν πατάμε ένα κουμπί και ολοκληρώνεται», τόνισε ο ο Πρόεδρος Σχολικών Εφορειών, Νίκος Μεγάλεμος.

Μιλώντας στην εκπομπή του ALPHA Κύπρου, «ALPHA Καλημέρα», ο κ. Μεγάλεμος σχολίασε ότι δεν έχουν παράπονο από την ΑΗΚ, σε όποιο σχολείο την καλέσουν πάνε την ίδια μέρα, ή μέσα σε δύο-τρεις μέρες.

«Όπως είπαμε πολλές φορές τα πρώτα κλιματιστικά τοποθετήθηκαν εντός χρονοδιαγραμμάτων, εκτός από τρία σχολεία τα οποία είχαμε σοβαρά προβλήματα με τις εγκαταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία μας είναι αρχαία, δεν είχαν πρόνοιες για κλιματιστικά, έπρεπε να γίνει πολύ δουλειά», υπέδειξε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Σχολικών Εφορειών, στα 15 σχολεία που περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση, τα πέντε ήταν δωρεές. Από τα 15, τα 12 έχουν ολοκληρωθεί και εργάζονται κανονικά, σε τρία αντιμετωπίζονται προβλήματα. Σε ένα από αυτά έχει επιλυθεί, στον Άγιο Βασίλειο, παραμένουν προβλήματα σε Κοκκινοτριμιθιά και Άγιο Δομέτιο.

Για τη δεύτερη φάση έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά σε 22 σχολεία. «Προβλέψαμε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 8 του Σεπτέμβρη. Τέλειωσαν σε όλα οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είμαστε μείον 4 ή 6 σχολικές μονάδες, όπου θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι η εγκατάσταση αφορά όλη την επαρχία Λευκωσίας, έχει τοποθετηθεί και στον Πύργο Τυλληρίας.

Στην επαρχία Λευκωσίας υπάρχουν 272 σχολεία από τα οποία τα 107 είναι νηπιαγωγεία τα οποία είναι μικρά και είναι πιο εύκολη η διαδικασία εγκατάστασης. Στη μεγάλη πλειοψηφία των νηπιαγωγείων έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά.

Στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στη Λευκωσία, το ποσοστό με κλιματιστικά που έχει εγκατασταθεί είναι στο 25% και σε κατάσταση λειτουργίας στο 16%.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

