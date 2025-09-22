Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηχηρή παρέμβαση Άλματος: Η απόλυση Βαρωσιώτου και τα ερωτήματα που καίνε

 22.09.2025 - 15:52
Ηχηρή παρέμβαση Άλματος: Η απόλυση Βαρωσιώτου και τα ερωτήματα που καίνε

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θεωρεί ότι οι πολίτες, αλλά και οι φορείς της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, καθώς και τα ίδια τα μέλη του δικαστικού σώματος, δεν δικαιούνται να γνωρίζουν την αιτιολόγηση της απόλυσης της Δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου, αναφέρει σε ανακοίνωσή το το «Άλμα».

Θεωρεί ότι ήταν «σιωπή» η ανακοίνωση του σώματος πως «η αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου έχει γνωστοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη Δικαστή». Μεταξύ άλλων, λέει ότι θεμελιακή αρχή του δικαίου επιβάλλει το «μηδένα ανήκουστον δικάζειν». Παραταύτα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενημερώσει τη δικαστή μόνο μετά την αποπομπή της, προσθέτει.

Το «Άλμα» αναφέρει επίσης ότι ο τερματισμός της υπηρεσίας «ουσιαστικά η απόλυση της κ. Βαρωσιώτου», προκάλεσε, από την πρώτη στιγμή, πολύ έντονα ερωτηματικά, εξαιτίας της σύνδεσης της Δικαστού με την υπόθεση της δολοφονίας του Θανάση Νικολάου. Εύλογα, προσθέτει, πλέον οι πολίτες μπορεί να πιστεύουν ότι η Δικαστής καρατομήθηκε γιατί ύψωσε το ανάστημα της κι αυτό δεν συνάδει με το κράτος δικαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

