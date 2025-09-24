Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μνημόνιο για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

 24.09.2025 - 16:56
Μόσχα και Τεχεράνη υπέγραψαν μνημόνιο για την κατασκευή πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν υπέγραψαν η Ρωσία και το Ιράν, σήμερα Τετάρτη 24/9, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας Rosatom.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ και τον κορυφαίο αξιωματούχο του Ιράν για θέματα πυρηνικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλάμι σε συνάντηση τους στην Μόσχα. Η Rosatom χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα «στρατηγικό έργο»

Ο Εσλάμι, που είναι επίσης αντιπρόεδρος το Ιράν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών καθώς η Τεχεράνη επιδιώκει να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 GW.

Το Ιράν που υποφέρει από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο ένα πυρηνικό εργοστάσιο που λειτουργεί στη νότια πόλη Μπουσέρ. Κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει ισχύ περίπου 1 GW.

Η Ρωσία έχει στενές σχέσεις με το Ιράν και καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τον δεδηλωμένο στόχο να αποτρέψουν την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση.

Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA). Οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή.

