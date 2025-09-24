Κλείνουν λωρίδες σε αυτοκινητόδρομους Λάρνακας και Λευκωσίας λόγω έργων - Δείτε πότε - Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

1. Εργασίες σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι από την Τρίτη, 30/9/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 3/10/2025, εκτός αργίας, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30, θα εκτελούνται εργασίες κλαδεμάτων, σβήσιμο συνθημάτων και καθαριότητας, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει διαδοχικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας για απόσταση 200 μέτρων περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

2. Εργασίες περισυλλογής πλαστικών σακουλιών στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 26/9/2025, από τις 22:00 το βράδυ μέχρι 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας θα εκτελούνται εργασίες περισυλλογής πλαστικών σακουλιών στην κεντρική νησίδα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού (Α1) από τον Κυκλικό Κόμβο του ΓΣΠ μέχρι την έξοδο του Κοτσιάτη, με κατεύθυνση από Λευκωσία προς Λεμεσό.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά και οι εργασίες θα εκτελούνται με τη μέθοδο κινητού συνεργείου.

3. Εργασίες εγκατάστασης πασσάλων οδικού φωτισμού σε τμήματα του υπεραστικού δρόμου Παλαιχωρίου-Ανθούπολης (Ε903)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 2/10/2025, και την Παρασκευή, 3/10/2025, μεταξύ των ωρών 09:30-14:00,σε τμήματα του υπεραστικού δρόμου Παλαιχωρίου-Ανθούπολης (Ε903), πάρα την φωτοελεχόμενη συμβολή με τη Λεωφ. Ανθουπόλεως, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης πασσάλων οδικού φωτισμού.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει περιοδικά η εφαπτόμενη λωρίδα κυκλοφορίας της κεντρικής νησίδας με κατεύθυνση τη Λευκωσία, για μήκος 500μ. περίπου κάθε φορά, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.