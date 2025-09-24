Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠαράπονα καταναλωτών κατά ταξιδιωτικού γραφείου - Δυσκολίες στην επιστροφή χρημάτων των πελατών - Διερευνά η ΥΠΚ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παράπονα καταναλωτών κατά ταξιδιωτικού γραφείου - Δυσκολίες στην επιστροφή χρημάτων των πελατών - Διερευνά η ΥΠΚ

 24.09.2025 - 16:37
Παράπονα καταναλωτών κατά ταξιδιωτικού γραφείου - Δυσκολίες στην επιστροφή χρημάτων των πελατών - Διερευνά η ΥΠΚ

Υπό διερεύνηση, από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Εμπορίου, βρίσκονται παράπονα καταναλωτών εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου, για αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών του έναντι των πελατών του, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωσή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ύστερα από μεγάλο αριθμό παραπόνων εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου, για αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών του έναντι των πελατών του και τις δυσκολίες που οι τελευταίοι αντιμετώπισαν αναφορικά με την επιστροφή των χρημάτων τους, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η υπόθεση του ταξιδιωτικού γραφείου αναφορικά με οργανωμένα ταξίδια, το οποίο «φαίνεται πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ελέγχεται από την Υπηρεσία, βάσει των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας».

Ειδικότερα, ο Διευθυντής της ΥΠΚ είπε εξετάζονται όλα τα δεδομένα, όπως είναι μεταξύ άλλων «το κόστος που έχει αυτό το θέμα για τους καταναλωτές, οι οποίοι φαίνεται να μένουν εκτεθειμένοι, αλλά και το θέμα των εγγυητικών επιταγών».

Ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η Υπηρεσία βρίσκεται για το θέμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας κατά της αφερεγγυότητας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»
Γνωστό αρτοποιείο «κατέβασε ρολά» μετά από 10 χρόνια λειτουργίας - «Ήταν τιμή μας να σας εξυπηρετούμε»
Ψάχνεις διακοπές για τα Χριστούγεννα; Αυτές είναι οι καλύτερες αγορές στην Ευρώπη – Πότε ανοίγουν
Έδωσε γενναία μάχη ο Λοχίας Λουκάς Μούσουλλου: Συγκινούν τα μηνύματα - «Η απώλειά του είναι ανυπολόγιστη» - Πότε θα γίνει η κηδεία
Ανοίγουν οι αιτήσεις για επιδότηση παιδιών 4 – 4,5 ετών: Κάλυψη έως και 100% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια
Στη γειτονιά των αγγέλων η Νίκη Μαυρίκιου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Πανό… wars: Συνεχίζεται το σήριαλ στη Δρομολαξία - Πήρε σειρά άλλος γείτονας με άκρως καυστικό μήνυμα - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ενώνουν φωνές: «Ώρα για λύση» – Τι ζητούν από ΟΗΕ και ΕΕ

 24.09.2025 - 16:36
Επόμενο άρθρο

Κλείνουν λωρίδες σε αυτοκινητόδρομους Λάρνακας και Λευκωσίας λόγω έργων - Δείτε πότε - Πώς να αποφύγετε την ταλαιπωρία

 24.09.2025 - 16:48
Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Την απόφασή τους για κλιμάκωση των μέτρων σε περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο, ανακοίνωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μετά την πανσυνδικαλιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στα γραφεία της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, σε σχέση με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA). Οι συντεχνίες θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας την Παρασκευή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

Συντεχνίες για ΑΤΑ: Δίνουν «παράθυρο ευκαιρίας» στην Κυβέρνηση μέχρι την Παρασκευή - «αν χρειαστεί θα κλιμακώσουμε τα μέτρα»

  •  24.09.2025 - 12:42
Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

Καταγγελία μητέρας στο «Τ»: Απέβαλαν μαθητές γιατί έκριναν ότι τα παντελόνια τους δεν ήταν… σχολικά - «Έλυσαν όλα τα άλλα προβλήματα και τους φταίνε τα μωρά;»

  •  24.09.2025 - 14:03
Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Τατάρ - Συναντήσεις Ονάρ με χώρες μέλη ΗΕ

  •  24.09.2025 - 14:01
Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

Επ. Νομικών: Στην Ολομέλεια το πρώτο σκέλος της μεταρρύθμισης για την Ελεγκτική Υπηρεσία - Στο στόχαστρο το Ελεγκτικό Συμβούλιο

  •  24.09.2025 - 14:44
Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

Νέα παρέμβαση του Πρέσβη της Παλαιστίνης μετά την ανακοίνωση του ΔΗΣΥ – «Δεν παρεμβαίνουμε σε εσωτερικές υποθέσεις»

  •  24.09.2025 - 14:53
VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

VIDEO: «Βροχή» από καταγγελίες στην Υπηρεσία Θήρας - Πολίτες δεν κοιμούνται λόγω συσκευών με ήχους για ορτύκια

  •  24.09.2025 - 15:31
VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

VIDEO: Συγκινητικό: Το τραγούδι «Αντριάνα» που έγραψε ο Χρήστος Μιχάλαρος έγινε βιντεοκλίπ - «Ένας φόνος χωρίς δικαιοσύνη στην Κύπρο της συγκάλυψης»

  •  24.09.2025 - 15:45
Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

Επιστήμονας έχει προβλέψει το τέλος του κόσμου - Η ακριβής ημερομηνία που πλησιάζει

  •  24.09.2025 - 15:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα