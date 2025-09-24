Παράπονα καταναλωτών κατά ταξιδιωτικού γραφείου - Δυσκολίες στην επιστροφή χρημάτων των πελατών - Διερευνά η ΥΠΚ

Κληθείς να σχολιάσει ανακοίνωσή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, ύστερα από μεγάλο αριθμό παραπόνων εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου, για αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών του έναντι των πελατών του και τις δυσκολίες που οι τελευταίοι αντιμετώπισαν αναφορικά με την επιστροφή των χρημάτων τους, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η υπόθεση του ταξιδιωτικού γραφείου αναφορικά με οργανωμένα ταξίδια, το οποίο «φαίνεται πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ελέγχεται από την Υπηρεσία, βάσει των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας».

Ειδικότερα, ο Διευθυντής της ΥΠΚ είπε εξετάζονται όλα τα δεδομένα, όπως είναι μεταξύ άλλων «το κόστος που έχει αυτό το θέμα για τους καταναλωτές, οι οποίοι φαίνεται να μένουν εκτεθειμένοι, αλλά και το θέμα των εγγυητικών επιταγών».

Ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η Υπηρεσία βρίσκεται για το θέμα σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA) ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός προστασίας κατά της αφερεγγυότητας.