Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ενώνουν φωνές: «Ώρα για λύση» – Τι ζητούν από ΟΗΕ και ΕΕ

Αυτό αναφέρεται στο Κοινό Ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση των ηγετών και των εκπροσώπων των ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στον δικοινοτικό διάλογο υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας στο Λήδρα Πάλας.

Τόνισαν επίσης ότι η διαίρεση του νησιού μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με μια συμφωνημένη και συνολική λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και με την ενεργό υποστήριξη και ενθάρρυνση της ΕΕ για την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου.

Κάλεσαν επίσης τους δύο ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη διμερή συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του κυπριακού προβλήματος με καλή πίστη το συντομότερο δυνατόν.

Στη συνάντηση συζήτησαν το θέμα που παρουσίασε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μίας από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για τη συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων».

Αναφέρεται ότι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων εξέφρασαν τις απόψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις τους για το θέμα που παρουσιάστηκε, αναλύοντας τον ρόλο της ΕΕ μέχρι στιγμής και τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ ως αξιόπιστου εξωτερικού παράγοντα για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας. Συμφώνησαν ότι οι Κύπριοι θα χαιρέτιζαν μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με το Κοινό Ανακοινωθέν, οι εκπρόσωποι ζήτησαν περισσότερες διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων και από τις δύο κοινότητες του νησιού, για να συνεργαστούν σε διάφορους τομείς, όπως η νεολαία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον. Τόνισαν τον ρόλο της εκπαίδευσης και άλλων πρωτοβουλιών στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Επιπλέον, τα κόμματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι "μόνο με μια συμφωνημένη και ολοκληρωμένη λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και με την ενεργό υποστήριξη και ενθάρρυνση της ΕΕ για την πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου, μπορούμε να ξεπεράσουμε τη διαίρεση".

Τα κόμματα "κάλεσαν τους δύο ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη διμερή συνάντηση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ουσία του κυπριακού προβλήματος με καλή πίστη και με στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Κάλεσαν επίσης όλα τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη να υποστηρίξουν ένα ευνοϊκό κλίμα προς αυτή την κατεύθυνση" τονίζεται.

Πρόσθεσαν ακόμα ότι για να είναι επιτυχής η συζήτηση επί της ουσίας, θα πρέπει να επιδιωχθούν παράλληλα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να υποστηριχθεί ένα ευνοϊκό κλίμα εμπιστοσύνης και να αμβλυνθούν οι συνεχιζόμενες προκλήσεις στην καθημερινή ζωή του κόσμου.

Επίσης, χαιρέτισαν θερμά τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη διαδικασία και τον κάλεσαν να αναζητήσει τρόπους για την έναρξη διαπραγματεύσεων επί της ουσίας του κυπριακού προβλήματος.

Η επόμενη συνάντηση των ηγετών και των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2025 με τους Ενωμένους Δημοκράτες ως φιλοξενών κόμμα. Σημειώνεται ότι το τουρκοκυπριακό Δημοκρατικό Κόμμα (DP) δεν υποστηρίζει αυτό το Κοινό Ανακοινωθέν.