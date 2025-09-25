Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΑυτός ο μύκητας «στοιχειώνει» τα νοσοκομεία – Τα μέτρα που σώζουν
ΥΓΕΙΑ

Αυτός ο μύκητας «στοιχειώνει» τα νοσοκομεία – Τα μέτρα που σώζουν

 25.09.2025 - 15:02
Αυτός ο μύκητας «στοιχειώνει» τα νοσοκομεία – Τα μέτρα που σώζουν

Η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Λοιμώξεων (ECDC) για τη ραγδαία εξάπλωση του μύκητα Candida αuris στα ελληνικά νοσοκομεία, όπως και σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έφερε στο προσκήνιο έναν νέο «εχθρό» τον οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι επιστημονικές και υγειονομικές αρχές.

To Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO), οργανισμού που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και στον έλεγχο της χρήσης των αντιβιοτικών, ενημερώνει για τον μύκητα, την κατάσταση που επικρατεί στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας αλλά και τα 5 μέτρα με τα οποία αντιμετωπίζεται το μείζον αυτό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τι γνωρίζουμε για αυτήν την απειλή και πόσο σοβαρή είναι

Ο Candida Auris (γνωστός και ως Candidozyma auris) δεν είναι ένας «συνηθισμένος» μύκητας. Πρόκειται για έναν πολυανθεκτικό «υπερμύκητα», ο οποίος εξαπλώνεται ραγδαία στα νοσοκομεία παγκοσμίως — και η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις πιο πληγείσες χώρες στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η χώρα μας είναι η δεύτερη πιο πληγείσα χώρα στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Ισπανία.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους μύκητες, ο Candida αuris:

  • προσκολλάται σε νοσοκομειακά κρεβάτια και ιατρικό εξοπλισμό
  • μεταδίδεται αστραπιαία από ασθενή σε ασθενή
  • αντιστέκεται σε πολλές αντιμυκητιασικές θεραπείες.

Για ασθενείς που νοσηλεύονται σε κάποια κλινική ΜΕΘ, αυτό σημαίνει ότι η λοίμωξη από Candida αuris μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα.

Η Κατάσταση στην Ελλάδα

Το 2019 στην Ελλάδα καταγράφηκαν λίγα μεμονωμένα περιστατικά λοίμωξης Candida αuris, ωστόσο πλέον εξελίσσεται μια νέα υγειονομική κρίση:

  • Μέχρι το 2023, ο Candida αuris έγινε η κύρια αιτία μυκηταιμίας σε ορισμένα ελληνικά νοσοκομεία.
  • Έως το 2025, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι ο μύκητας έχει πλέον γίνει ενδημικός — τα κρούσματα είναι τόσο εκτεταμένα που δεν καταγράφονται πλέον μεμονωμένα. Πάνω από 850 επιβεβαιωμένα περιστατικά έχουν αναφερθεί, κάνοντας την Ελλάδα τη δεύτερη πιο πληγείσα χώρα στην Ε.Ε. μετά την Ισπανία.
  • Από το 2019 μέχρι το 2021, στην Αττική καταγράφηκαν 20 λοιμώξεις έπειτα από χειρουργική επέμβαση, 25 άτομα που βρέθηκαν να φέρουν τον μύκητα χωρίς να έχουν απαραίτητα αρρωστήσει και ποσοστό θνησιμότητας 53% στις περιπτώσεις ασθενών έπειτα από επέμβαση.
  • Μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», το διάστημα 2021–2023 καταγράφηκαν 89 περιστατικά μυκηταιμίας. Έως το 2023, ο Candida αuris ευθυνόταν για το 34% όλων των περιπτώσεων καντινταιμίας (candidemia).

Ο μύκητας εξαπλώνεται, σχεδόν αποκλειστικά, μέσα στα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει πως αν περιοριστούν οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, περιορίζεται και η απειλή του Candida αuris.

Τα πιο ισχυρά όπλα στη μάχη αυτή είναι απλά:

  • Σχολαστική υγιεινή χεριών — που, αποδεδειγμένα, αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο
  • Αυστηρή απομόνωση και περιορισμός επαφών
  • Καθαρισμός και απολύμανση νοσοκομείων με συνέπεια
  • Έγκαιρη διάγνωση και επιτήρηση κρουσμάτων
  • Πιο ορθολογική χρήση αντιβιοτικών και αντιμυκητιασικών φαρμάκων.

Προγράμματα όπως το «Πανελλήνιο Πρόγραμμα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής GRIPP – SNF», που υλοποιείται από το Κέντρο Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τον Ο.ΔΙ.ΠΥ, έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να περιορίσουν τις νοσοκομειακές λοιμώξεις στα ελληνικά νοσοκομεία.

Ενδεικτικά, στα 10 δημόσια νοσοκομεία όπου εφαρμόζεται, το Πρόγραμμα παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, σε αύξηση από 20% έως και 50% των ποσοστών συμμόρφωσης με την υγιεινή των χεριών, καθώς και σε εντυπωσιακή μείωση κατά 50%-80% των μικροβιαιμιών. Όμως, αν αυτά τα μέτρα δεν επεκταθούν και δεν γίνουν καθημερινή πρακτική σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, η κρίση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. Η πρόληψη και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων σημαίνει καλύτερη υγεία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα τραγωδία: Έχασε τη μάχη ο άνδρας που χτυπήθηκε από άλογο στον ιππόδρομο
Τι κι αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου; Γεμάτες οι παραλίες σε Αγία Νάπα και Πρωταρά – Δείτε βίντεο
Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση
Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης
Γνωστή ελληνική αλυσίδα κάνει «ντεπούτο» στην Αγλαντζιά - Πότε ανοίγει το νέο εστιατόριο - Δείτε φωτογραφίες
Ελπίδα Ιακωβίδου: Η τούρτα έκπληξη από τον σύζυγο της για τα γενέθλια της (βίντεο)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη γειτονιά των αγγέλων η Παναγιώτα Παντελή - Η παράκληση της οικογένειάς για την κηδεία - Δείτε φωτογραφία της

 25.09.2025 - 14:56
Επόμενο άρθρο

«Ο γάρος της ημέρας»: Οδηγός στάθμευσε σε ράμπα και έκλεισε είσοδο parking για... καφέ - Δείτε φωτογραφία

 25.09.2025 - 15:16
Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

Με έντονη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, τοποθετείται για την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον του για την υπόθεση που σχετιζόταν με καταγγελία περί «καταφρόνησης δικαστηρίου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

Πρώτη αντίδραση Οδυσσέα: «Δεν θα με φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας – Με πολεμά με μένος νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”»

  •  25.09.2025 - 12:08
Αννίτα Δημητρίου: «Να αγγίξουμε επιτέλους την ουσία του Κυπριακού»

Αννίτα Δημητρίου: «Να αγγίξουμε επιτέλους την ουσία του Κυπριακού»

  •  25.09.2025 - 13:16
Βαφεάδης: «Τον Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η εκβάθυνση της Μαρίνας Λάρνακας»

Βαφεάδης: «Τον Δεκέμβριο ολοκληρώνεται η εκβάθυνση της Μαρίνας Λάρνακας»

  •  25.09.2025 - 14:28
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

  •  25.09.2025 - 14:35
Τι κι αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου; Γεμάτες οι παραλίες σε Αγία Νάπα και Πρωταρά – Δείτε βίντεο

Τι κι αν είναι τέλος Σεπτεμβρίου; Γεμάτες οι παραλίες σε Αγία Νάπα και Πρωταρά – Δείτε βίντεο

  •  25.09.2025 - 13:36
Αλλαγή Ώρας 2025: Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή

Αλλαγή Ώρας 2025: Πότε αλλάζει η ώρα σε χειμερινή

  •  25.09.2025 - 13:49
Ασύλληπτη τραγωδία στην Ελλάδα - 5χρονο παιδάκι πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ελλάδα - 5χρονο παιδάκι πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

  •  25.09.2025 - 14:11
VIDEO: Αλκίνοος Ιωαννίδης - Οι παιδικές αναμνήσεις και η κριτική για το Σκαλί Αγλαντζιάς – «Το υποβαθμίσαμε»

VIDEO: Αλκίνοος Ιωαννίδης - Οι παιδικές αναμνήσεις και η κριτική για το Σκαλί Αγλαντζιάς – «Το υποβαθμίσαμε»

  •  25.09.2025 - 10:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα