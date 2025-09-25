Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πασίγνωστη αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο σημείο στη Λευκωσία - Δείτε που και τι προσφέρει - Φωτογραφίες

 25.09.2025 - 20:34
Πασίγνωστη αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο σημείο στη Λευκωσία - Δείτε που και τι προσφέρει - Φωτογραφίες

Οι μηχανές ζεσταίνονται, η σχάρα καίει και η μυρωδιά του burger απλώνεται στον αέρα.

Οι Burger Heroes, η ομάδα που έχει ήδη γράψει ιστορία στη Λευκωσία με τις λαχταριστές δημιουργίες της, μεγαλώνει την οικογένειά της και φέρνει το ολοκαίνουργιο Food Truck στο Πέρα Χωριό Νήσου. Θα το βρεις στη διεύθυνση Βασιλικών 2, κάθε βράδυ από τις 18:00 έως τις 22:00, το νέο τους σημείο υπόσχεται να γίνει talk of the town.

IMG_4959.JPG

Εδώ, το burger δεν είναι απλώς φαγητό, αλλά εμπειρία. Οι Burger Heroes ξέρουν να παίζουν με τις γεύσεις, να συνδυάζουν το σωστά ψημένο μπιφτέκι με cheddar που λιώνει, caramelized onions που γλυκαίνουν την κάθε μπουκιά, bacon που σπάει τραγανό και sauces που απογειώνουν το αποτέλεσμα. Για όσους αγαπούν τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, οι προτάσεις τους δεν διστάζουν να βάλουν στο παιχνίδι απρόσμενα υλικά και πικάντικες πινελιές, κάνοντας κάθε επίσκεψη μια μικρή περιπέτεια. Και φυσικά, καμία παραγγελία δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τις διάσημες, τραγανές πατάτες τους.

IMG_4961.JPG

Το Food Truck είναι σχεδιασμένο για να χωρά κάθε διάθεση: μπορείς να καθίσεις εκεί και να απολαύσεις την ατμόσφαιρα (dine in), να πάρεις το φαγητό σου στο χέρι και να συνεχίσεις τη βόλτα (take away), ή να το παραγγείλεις στο σπίτι με τη δική τους υπηρεσία delivery, φέρνοντας την απόλαυση στην πόρτα σου.

IMG_4960.JPG

IMG_4962.JPG

Με αυτή τη νέα άφιξη, οι Burger Heroes αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το burger μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από street food. Είναι τρόπος να μοιράζεσαι στιγμές, να γιορτάζεις με φίλους και να βρίσκεις χαρά σε κάθε μπουκιά. Το Πέρα Χωριό Νήσου αποκτά πλέον τον δικό του «ήρωα» της γεύσης. Οι ήρωες του burger μόλις κατέφθασαν – και είναι έτοιμοι να σε χορτάσουν!

(96-888044) Βασιλικών 2, Πέρα Χωριό, 2572. Δ-Κ 18.00-22.00.
IMG_4958.JPG
 
Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

