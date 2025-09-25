Πασίγνωστη αλυσίδα επεκτείνεται και ανοίγει νέο σημείο στη Λευκωσία - Δείτε που και τι προσφέρει - Φωτογραφίες

Οι Burger Heroes, η ομάδα που έχει ήδη γράψει ιστορία στη Λευκωσία με τις λαχταριστές δημιουργίες της, μεγαλώνει την οικογένειά της και φέρνει το ολοκαίνουργιο Food Truck στο Πέρα Χωριό Νήσου. Θα το βρεις στη διεύθυνση Βασιλικών 2, κάθε βράδυ από τις 18:00 έως τις 22:00, το νέο τους σημείο υπόσχεται να γίνει talk of the town.

Εδώ, το burger δεν είναι απλώς φαγητό, αλλά εμπειρία. Οι Burger Heroes ξέρουν να παίζουν με τις γεύσεις, να συνδυάζουν το σωστά ψημένο μπιφτέκι με cheddar που λιώνει, caramelized onions που γλυκαίνουν την κάθε μπουκιά, bacon που σπάει τραγανό και sauces που απογειώνουν το αποτέλεσμα. Για όσους αγαπούν τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, οι προτάσεις τους δεν διστάζουν να βάλουν στο παιχνίδι απρόσμενα υλικά και πικάντικες πινελιές, κάνοντας κάθε επίσκεψη μια μικρή περιπέτεια. Και φυσικά, καμία παραγγελία δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τις διάσημες, τραγανές πατάτες τους.

Το Food Truck είναι σχεδιασμένο για να χωρά κάθε διάθεση: μπορείς να καθίσεις εκεί και να απολαύσεις την ατμόσφαιρα (dine in), να πάρεις το φαγητό σου στο χέρι και να συνεχίσεις τη βόλτα (take away), ή να το παραγγείλεις στο σπίτι με τη δική τους υπηρεσία delivery, φέρνοντας την απόλαυση στην πόρτα σου.