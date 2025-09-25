Αερόσακοι TAKATA: Στο 76% οι ανακλήσεις, εκκρεμούν περίπου 19 χιλιάδες - Δύο εταιρείες εισέπραξαν 4 εκατ. ευρώ

Αναφέρθηκε επίσης ότι εκκρεμεί η ανάκληση περίπου 19 χιλιάδων οχημάτων μέχρι την προθεσμία της 3ης Οκτωβρίου, με το Υπουργείο να εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας. Εξάλλου, όπως σημειώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία, δυο εταιρείες που προέβησαν σε χρεώσεις για υλοποίηση των ανακλήσεων είχαν από αυτές εισπράξεις κοντά στα 4 εκατ. ευρώ.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μεγάλο μέρος των ανακλήσεων για τους αερόσακους Τακάτα.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια και να ζητήσω τη συνεργασία τους για να ολοκληρωθεί αυτή η δράση. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο το κοινό το οποίο προσήλθε, όσο και όλους τους άλλους, τους διανομείς των κατασκευαστών που έχουν προχωρήσει και στην υλοποίηση των ανακλήσεων», ανέφερε.

Έκανε έκκληση στο κοινό "έστω και τώρα να ενδιαφερθούν, να προσέλθουν και να γίνει η ανάκλησή τους. Είναι για το δικό τους καλό, για την ασφάλειά τους και θεωρώ ότι πιο γρήγορα το κάνουμε, τόσο το καλύτερο», σημείωσε.

«Είμαστε στην τελική ευθεία. Βοηθήστε μας να τελειώσουμε με αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο βρήκαμε μπροστά μας, αλλά μαζί συνεργαζόμαστε για να το λύσουμε. Η παράκληση είναι όλοι όσοι δεν έχουν κάνει την ανάκληση να προχωρήσουν άμεσα, να επικοινωνήσουν με τους διανομείς της κατασκευάστριας εταιρείας του αυτοκινήτου. Και όσοι δεν τα καταφέρνουν, παράκληση είναι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και θα στηρίξουμε τη δική τους προσπάθεια να υλοποιήσουν την ανάκληση», τόνισε.

Ερωτηθείς για το ποσό των εισπράξεων από χρεώσεις ανακλήσεων εκ μέρους δύο εταιρειών που , ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει δηλώσει από την πρώτη μέρα ότι είναι ενάντια στη χρέωση, προσθέτοντας ότι αυτό δεν είναι θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας του Υπουργείου.

Σε ερώτηση για την παράταση της προθεσμίας των ανακλήσεων, ο Υπουργός Μεταφορών είπεπως εντός των ημερών το Υπουργείο πρέπει να ανακοινώσει ποια θα είναι η τελική του θέση. «Ελπίζω εντός των επόμενων δύο ημερών να μπορέσουμε να ενημερώσουμε το κοινό για να γνωρίζει και τι θα συμβεί στη συνέχεια», συμπλήρωσε.

«Δεν έχει δοθεί καμία κατεύθυνση. Πρέπει να επαναλάβω ότι για να ληφθεί μια απόφαση περιμέναμε να έχουμε δεδομένα. Τα δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών ήταν δεδομένα τα οποία ολοκληρώθηκαν σήμερα το πρωί. Εμείς προτιθέμεθα να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση, σε μια κοινή αξιολόγηση όλων των εμπλεκομένων στο Υπουργείο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Για αυτό λέω ότι θα χρειαστούμε 1-2 μέρες», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, είπε ότι μέρες πριν ολοκληρωθεί το οκτάμηνο διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών για τις ανακλήσεις, έχει τύχει ανάκλησης το 76% περίπου των οχημάτων και έχουν απομείνει γύρω στις 19 χιλιάδες, τα οποία στην συντριπτική πλειοψηφία αφορούν πέντε μάρκες αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Toyota έχει γύρω στις 5,5 χιλιάδες ανακλήσεις που δεν έχουν γίνει, η Mazda 4.100, η Honda 3.300, η Nissan 2.000 και η BMW 1.500. «Όλες έχουν συμπληρώσει περίπου το 70% με 75% των ανακλήσεών τους. Στις ημέρες που απομένουν θα πρέπει ο κόσμος να εντείνει την προσπάθειά του, έτσι ώστε οι ανακλήσεις να ολοκληρωθούν», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε ότι, όπως λέχθηκε στην επιτροπή, υπάρχουν εξαρτήματα για 17 περίπου χιλιάδες αυτοκίνητα, άρα δεν είναι λόγος για να μην ολοκληρωθούν οι ανακλήσεις, ενώ υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο ότι κάποια εταιρεία δεν ανταποκρίνεται και θα πρέπει να ανταποκριθεί για να γίνουν οι ανακλήσεις, όπως και παράπονα από εταιρείες ότι καλούν τον κόσμο να πάει να κάνει την ανάκληση και δεν την κάνει.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια έκκληση στον κόσμο να ανταποκριθεί, ώστε μέσα στα δεδομένα χρονικά περιθώρια, ή αν και εφόσον δοθεί η όποια παράταση, να μπορέσει να ολοκληρωθεί το θέμα των ανακλήσεων, κάτι που άπτεται της ασφάλειας όλων και κάτι που δυστυχώς οδήγησε σε τουλάχιστον δύο θανάτους και ένα σοβαρό τραυματισμό. Άρα στο χέρι όλων μας είναι να ανταποκριθούμε και να βοηθήσουμε ώστε οι ανακλήσεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, είπε ότι εκκρεμούν γύρω στις 19 χιλιάδες ανακλήσεις, προσθέτοντας ότι εκφράστηκαν εκτιμήσεις ότι χρειάζονται κάποιοι μήνες ακόμα για να καλυφθούν όλες οι ανακλήσεις.

Πρόσθεσε ότι παραμένει το ζήτημα με κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες που εξακολουθούν να χρεώνουν για τις ανακλήσεις.

«Καλούμε το Υπουργείο να παρακολουθεί στενά τα δεδομένα, να λαμβάνει τα δεδομένα από τις εταιρείες και να δρα αναλόγως, με στόχο την προστασία της ασφάλειας των πολιτών», σημείωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, ανέφερε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, εκκρεμεί η ανάκληση περίπου 20 οχημάτων για αντικατάσταση αερόσακών ή άλλων εξαρτημάτων.

Πρόσθεσε ότι το 50% των περιπτώσεων αφορά δύο εταιρείες οχημάτων, με το ΤΟΜ να εκτιμά ότι η διαδικασία αντικατάστασης των προβληματικών εξαρτημάτων θα ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του 2025.

«Συνεπώς, χιλιάδες συμπολίτες μας κινδυνεύουν να στερηθούν το μέσο μετακίνησής τους που μερικές φορές μπορεί να είναι και το μοναδικό, με άμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις», επεσήμανε σχετικά.

Πρόσθεσε ότι ο αρμόδιος Υπουργός αναμένεται να αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών, μαζί με τους τεχνοκράτες του ΤΟΜ, για το κατά πόσον θα δοθεί παράταση στην προθεσμία για ακινητοποίηση των οχημάτων.

«Ζητούμε να ληφθούν το συντομότερο αποφάσεις, οι οποίες θα είναι προς το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να ακινητοποιηθούν άδικα οχήματα, αλλά να διασφαλίζεται παράλληλα η ασφάλεια των πολιτών. Επίσης, το Υπουργείο θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη χρέωση που υφίστανται οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την αντικατάσταση αερόσακων, η οποία, δυστυχώς, συνεχίζεται από ορισμένες εταιρείες, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να έχουν πέσει θύμα αισχροκέρδειας», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε στις δηλώσεις του ότι η όλη προσπάθεια έχει φτάσει σε ένα ποσοστό υλοποίησης 76%.

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία, για να θεωρείται αυτή η προσπάθεια ως υλοποιήσιμη, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του 85% και το 90%, άρα βρισκόμαστε πολύ κοντά. Μια μεγάλη προσπάθεια, με πολύ σκληρή δουλειά, είμαστε κοντά στο να υλοποιηθεί», σχολίασε.

Πρόσθεσε ότι υπάρχουν ακόμα 19.600 αυτοκίνητα, τα οποία θα πρέπει να επιδιορθωθούν, με το Υπουργείο να εκτιμά ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς ο στόχος της πλήρους υλοποίησης μπορεί να γίνει γεγονός και διερευνάται το ενδεχόμενο να δοθεί κάποια μορφή παράτασης.

«Εκείνο το οποίο εντοπίζουμε ως γεγονός είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μεταξύ τεσσάρων εταιρειών, που έχουν τον μεγαλύτερο όγκο οχημάτων από τις 19.600 αυτοκίνητα, τέσσερις-πέντε εταιρείες, και μόνο η μία δεν έχει διαθέσιμες ημερομηνίες, όλες οι υπόλοιπες έχουν διαθέσιμες ημερομηνίες, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα αυτοκίνητα», σημείωσε.

Πρόσθεσε πως εξέφρασε στην επιτροπή έναν πρόσθετο προβληματισμό που αφορά στην υποχρέωση τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ) μετά την ανάκληση παρότι είχε γίνει επιθεώρηση πριν ένα μήνα, κάτι που σημαίνει πρόσθετη χρέωση για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

«Το συζητήσαμε αυτό το θέμα με τον Υπουργό και ζητήσαμε, αφού γίνει η διόρθωση, απευθείας η εταιρεία να ενημερώνει το MOT ή να υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Ως κόμμα είμαστε και εμείς ενάντια στις διοικητικές χρεώσεις που κάνουν αυτές οι δύο εταιρείες, το θέσαμε ξανά ως προβληματισμό, και θεωρούμε ότι σε δύσκολες στιγμές πρέπει να υπάρχει και μεγαλοψυχία, υπάρχει και το ηθικό σκέλος», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, απηύθυνε με τη σειρά του δημόσια έκκληση προς όποιον έλαβε ενημέρωση και ειδοποίηση για ανάκληση να προχωρήσει και να πάει να την κάνει.

«Αν συνεχίσουμε με τους ρυθμούς που έχουμε σήμερα, η εκτίμηση που δόθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και από το Υπουργείο είναι ότι μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη διαδικασία, ώστε παρόλα όσα βιώσαμε, να μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε μια σύντομη χρονική περίοδο καταφέραμε 80 και πλέον χιλιάδες αυτοκίνητα να τα περάσουμε από ανάκληση, έστω να κρατήσουμε κάτι θετικό, ίσως και με κάποιες καλές βάσεις για το μέλλον», επεσήμανε.

Στάθηκε επίσης και στο θέμα των χρεώσεων, λέγοντας ότι εκτιμήσεις για περίπου 27 χιλιάδες οχήματα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα οποία αφορούν δύο μόνο εταιρείες από τις 13, οι οποίες αποφάσισαν να χρεώνουν 150, 160 και 190 ευρώ, δείχνουν ότι αυτές οι δύο εταιρείες έκαναν έναν τζίρο περίπου κοντά στις 4 εκατομμύρια.

«Προσωπικά, θα το πω δημόσια ότι είναι ντροπή τους. Εκεί που έπρεπε να συνεργαστούν όπως συνεργάστηκαν και οι υπόλοιπες 11 εταιρείες, έπρεπε να δείξουν καλή θέληση για να προστατεύσουν πρωτίστως το όνομα της εμπορικής μάρκας που αντιπροσωπεύουν δυστυχώς δεν το κάνουν. Γι' αυτό είχαμε και αυτόν τον αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τις χρεώσεις», ανέφερε.

Είπε πως επικαλέστηκαν οι δύο αυτές εταιρείες διοικητικό κόστος, δηλαδή να στείλουν ένα e-mail στην κατασκευάστρια εταιρεία για να απαντήσει αν τελεί υπό ανάκληση ή όχι το όχημα αυτό. "Ακολουθήσαν άλλες ανακλήσεις παρακάτω και το ερώτημα είναι γιατί δεν χρέωσαν οποιονδήποτε για διοικητικό κόστος, αν τελικά η λογική τους είναι ότι για κάθε ανάκληση θα χρεώνουν διοικητικό κόστος», πρόσθεσε.

«Νομίζω η απάντηση είναι ότι αντιληφθήκαν ότι αφορά μια μεγάλη μερίδα αυτοκίνητων και βρέθηκε μια 'επιχειρηματική πράξη' να κάνουν, η οποία με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια, και αποφάσισαν να το κάνουν. Με λυπεί αφάνταστα γιατί σε κρίσιμες στιγμές που μετρούμε θανάτους έπρεπε να συνεργαστούν, όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες, και να προστατεύσουν και τη δική τους φήμη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ