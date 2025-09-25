Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

 25.09.2025 - 17:17
ΠτΔ: Τα είπε με τον Πρωθυπουργό της Κίνας - Εκτίμηση για στρατηγική σχέση και στήριξη στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Li Qiang, κατά τη διάρκεια της οποίας επαναβεβαίωσαν το πολύ καλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξέφρασαν τη κοινή τους βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι "εκττιμούμε πολύ τη στρατηγική μας σχέση με την Κίνα, μια σχέση που έχει ωριμάσει μεσα από τα χρόνια και βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και την κοινή μας προσήλωση στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των ΗΕ και στο διεθνές δίκαιο".

Πρόσθεσε ότι και οι δύο χώρες τάσσονται υπέρ της πολυμέρειας, ιδιαίτερα σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές, ενώ σημείωσε πως προσβλέπει στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Κίνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ακόμη ιδιαίτερη εκτίμηση για τη συνεπή στήριξη και τις θέσεις αρχών της Κίνας στο Κυπριακό, ιδίως εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως Μόνιμε Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει όχι μόνο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά και για την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, επανέλαβε την σταθερή, διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτική της «Μίας Κίνας».

Ανταλλάγησαν, επίσης, απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, περιλαμβανομένων της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για την ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας στη βάση μιας θετικής ατζέντας, σημειώνοντας ότι η επικείμενη ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας ΕΕ-Κίνας.

