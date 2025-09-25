Ακυρώσεις ΜΟΤ: Χιλιάδες τα οχήματα που έχουν ακόμη αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ - Γιατί αργεί η αντικατάσταση - Σκέψεις για παράταση

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα ανέφερε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει αντικατάσταση των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ σε περίπου 25,000 χιλιάδες αυτοκίνητα.

«Είναι τεράστιος αριθμός και δεν είναι γιατί ο κόσμος δεν θέλει να πάει. Κάποιες αντιπροσωπείες δεν απαντούν τα τηλέφωνα ενώ αρκετοί περιμένουν για μήνες να τους βάλουν ραντεβού. Έχει αντιπροσωπείες που λένε ότι δεν έχουν άλλους αερόσακους και περιμένουν να έρθουν», εξήγησε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κώστα, είναι «απαράδεκτη, προκλητική και παράνομη» η τακτική συγκεκριμένων αντιπροσωπειών που εισπράττουν λεφτά για τον έλεγχο των οχημάτων.

«Για παράδειγμα, μια αντιπροσωπεία από 75 ευρώ έχει αυξήσει το ποσό στο 160 ευρώ. Μια άλλη αντιπροσωπεία χρεώνει 160 ευρώ για μια μάρκα και 190 ευρώ για μια άλλη… Ξέρω δεκάδες περιπτώσεις που αποταθήκαν απευθείας και γραπτώς στην αυτοκινητοβιομηχανία και τους είπαν γραπτώς ότι δεν έχει πρόβλημα το αυτοκίνητο τους. Ωστόσο όταν πήγαν στην αντιπροσωπεία τους ζητούσαν να πληρώσουν για έλεγχο», πρόσθεσε.

Σκέψεις για παράταση

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφόρηση μας από πηγή του Υπουργείου Μεταφορών, υπάρχουν σκέψεις για παράταση της ημερομηνίας, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Μεταφορών, αλλά ακόμη δεν πάρθηκε απόφαση, τονίζοντας πώς «είναι στο τραπέζι το θέμα. Αναμένεται ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε απόφαση».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωσή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, από τις 3 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ ακυρώσεις πιστοποιητικών καταλληλότητας (MOT) για τα οχήματα των οποίων η ανάκληση αερόσακου δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου των 8 μηνών που έχει τεθεί με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η εφαρμογή των ακυρώσεων αποτελεί κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την αποτροπή σοβαρών κινδύνων, καθώς –σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου του κατασκευαστή– οι αερόσακοι που περιλαμβάνονται στην ανάκληση ενδέχεται, υπό συνθήκες, να αποβούν θανάσιμα επικίνδυνοι για τους επιβάτες».

«Το Υπουργείο Μεταφορών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να επισκεφθούν άμεσα την ιστοσελίδα www.gov.cy/mtcw και να ελέγξουν εάν το όχημά τους επηρεάζεται, ώστε να προγραμματίσουν έγκαιρα την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η διαδικασία ανάκλησης είναι δωρεάν και διασφαλίζει ότι το όχημα παραμένει νόμιμο και ασφαλές», καταλήγει η ανακοίνωση.