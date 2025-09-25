Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

Η οικογένεια του εκλιπόντος σύμφωνα με καταγγελία της στο ThemaOnline περιμένει ακόμη δικαίωση αφού απίστευτες, αλλεπάλληλες καθυστερήσεις κρατούν την υπόθεση μακριά από τα δικαστήρια.

«Αρχικά υπήρχαν καθυστερήσεις με την υπεύθυνη για τις ιατροδικαστικές εξετάσεις η οποία είχε εμπλακεί σε ατύχημα και δεν είχε άτομο να την αντικαταστήσει… μετά ήταν σε διαθεσιμότητα ο ιατροδικαστής, μετά πήγαν οι εκθέσεις τελικά στην Αστυνομία και μας ενημέρωσαν ότι ο φάκελος στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία… μετά από επανειλημμένη επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, μάθαμε ότι ο φάκελος βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία από τις 10 Σεπτεμβρίου και θα χρειαστούν ακόμη λίγο χρόνο…», αναφέρει η οικογένεια.

«Πήραμε πολλά τηλέφωνα…σπάσανε τα νεύρα μας…μια φορά πήραμε τηλέφωνο στο υπουργείο Υγείας για να δούμε τι γίνεται με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και μία κυρία απάντησε με τόση αναισθησία ‘να περιμένετε ακόμη λίγο, περιμένατε τόσο καιρό τι θα πάθετε αν περιμένετε ακόμη λίγο;’ Δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι νιώθουμε…», αναφέρει η οικογένεια.

«Προς τι όλες αυτές οι καθυστερήσεις; Πώς γίνεται να μην υπάρχουν αντικαταστάτες για κάποια άτομα; Συμβαίνει έτσι σε όλες τις υποθέσεις ή μόνο στη δική μας; Πόσο καιρό παίρνει η εξέταση στη Νομική Υπηρεσία;», διερωτάται με παράπονο η οικογένεια.

Η οικογένεια ζητά να προχωρήσει η υπόθεση άμεσα.