ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτη καταγγελία στο «Τ»: Δύο χρόνια μετά από θανατηφόρο, η οικογένεια ακόμη περιμένει δικαίωση – Αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στην εξέταση της υπόθεσης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΔΑΜΟΥ 25.09.2025 - 06:33
Πριν από δύο χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου ο Παρασκευάς Προδρόμου έχασε τη ζωή του σε ηλικία 61 ετών μετά από τροχαία οδική σύγκρουση με όχημα που οδηγούσε τότε 42χρονος.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός ο 61χρονος Παρασκευάς Προδρόμου μετά το τροχαίο στην Κοφίνου - Χειροπέδες σε 42χρονο

Η οικογένεια του εκλιπόντος σύμφωνα με καταγγελία της στο ThemaOnline περιμένει ακόμη δικαίωση αφού απίστευτες, αλλεπάλληλες καθυστερήσεις κρατούν την υπόθεση μακριά από τα δικαστήρια.

«Αρχικά υπήρχαν καθυστερήσεις με την υπεύθυνη για τις ιατροδικαστικές εξετάσεις η οποία είχε εμπλακεί σε ατύχημα και δεν είχε άτομο να την αντικαταστήσει… μετά ήταν σε διαθεσιμότητα ο ιατροδικαστής, μετά πήγαν οι εκθέσεις τελικά στην Αστυνομία και μας ενημέρωσαν ότι ο φάκελος στάλθηκε στη Νομική Υπηρεσία… μετά από επανειλημμένη επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και την Αστυνομία, μάθαμε ότι ο φάκελος βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία από τις 10 Σεπτεμβρίου και θα χρειαστούν ακόμη λίγο χρόνο…», αναφέρει η οικογένεια.

«Πήραμε πολλά τηλέφωνα…σπάσανε τα νεύρα μας…μια φορά πήραμε τηλέφωνο στο υπουργείο Υγείας για να δούμε τι γίνεται με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και μία κυρία απάντησε με τόση αναισθησία ‘να περιμένετε ακόμη λίγο, περιμένατε τόσο καιρό τι θα πάθετε αν περιμένετε ακόμη λίγο;’ Δεν καταλαβαίνουν οι άλλοι τι νιώθουμε…», αναφέρει η οικογένεια.

«Προς τι όλες αυτές οι καθυστερήσεις; Πώς γίνεται να μην υπάρχουν αντικαταστάτες για κάποια άτομα; Συμβαίνει έτσι σε όλες τις υποθέσεις ή μόνο στη δική μας; Πόσο καιρό παίρνει η εξέταση στη Νομική Υπηρεσία;», διερωτάται με παράπονο η οικογένεια.

Η οικογένεια ζητά να προχωρήσει η υπόθεση άμεσα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

