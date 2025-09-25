Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

«Υποκρισία στο μέγιστο βαθμό»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια από τις πιο ευθείες ομιλίες Κυπρίου ηγέτη στα Ηνωμένα Έθνη, κατήγγειλε ανοιχτά τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τον τρόπο που επιχειρεί να παρουσιαστεί διεθνώς ως ειρηνοποιός, την ώρα που η Τουρκία διατηρεί στρατεύματα κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου για 51 χρόνια.

«Ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε ειρήνη και υπευθυνότητα, ενώ η Τουρκία διαπράττει καθημερινά εγκλήματα στην Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η παρανομία δεν νομιμοποιείται ανάλογα με τον δράστη ή το θύμα.

Αν όμως η Τουρκία κατηγορείται για θράσος και επιθετικότητα, η στάση του ΟΗΕ γεννά ερωτήματα, για συνενοχή μέσω αδράνειας.

Παρά τις συνεχείς παραβιάσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ο ΟΗΕ εξακολουθεί να δέχεται την παρουσία και τη ρητορική της τουρκικής πλευράς σε διεθνή φόρα, χωρίς καμία θεσμική αντίδραση.

Χαρακτηριστικό, είναι ότι ο ΟΗΕ ακούει απαθώς τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του Τούρκου Προέδρου για αναγνώριση του ψευδοκράτους και λύση δύο κρατών, λες και πρόκειται για μια αποδεκτή πολιτική πρόταση, εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.

Την ίδια στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να δείξει "ευελιξία", ακόμη και απέναντι σε απαιτήσεις, που καταργούν την κυριαρχία και ενότητα της χώρας.

Ο Χριστοδουλίδης ως «πυλώνας υπευθυνότητας»

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, η Κύπρος εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση ως ένας σταθερός, υπεύθυνος εταίρος της διεθνούς κοινότητας, με τον Πρόεδρο να επισημαίνει:

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την επανένωση της πατρίδας μας. Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες και Λατίνοι πρέπει να ζήσουν μαζί, σε ένα κοινό μέλλον.»

Αυτή η θέση δεν είναι μόνο ηθικά και νομικά ισχυρή, αλλά και συμβατή με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις αρχές της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Η παρουσία Τατάρ στη Νέα Υόρκη: Δύο κόσμοι, δύο αφηγήματα

Παράλληλα με την παρουσία του Χριστοδουλίδη, στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει και ο κατοχικός ηγέτης Ερσίν Τατάρ, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει σε τριμερή συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, το Σάββατο,27 Σεπτεμβρίου. Η στάση του Τατάρ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την Άγκυρα και επικεντρώνεται στην αναγνώριση της "ΤΔΒΚ" ως ανεξάρτητου κράτους.

Ήδη, ο ειδικός αντιπρόσωπός του, Γκιουνές Ονάρ, έχει ξεκινήσει επαφές με μόνιμες αντιπροσωπείες χωρών στον ΟΗΕ (Ρωσία, Ελβετία), προετοιμάζοντας το έδαφος για ανεπίσημες συνομιλίες που επιχειρούν να ενισχύσουν τη διεθνή παρουσία του ψευδοκράτους.

Οι κινήσεις αυτές δεν συναντούν θεσμική αντίσταση από τον ΟΗΕ, παρά το γεγονός ότι η «ΤΔΒΚ» δεν αναγνωρίζεται από καμία χώρα πλην της Τουρκίας. Αυτή η διπλωματική ανοχή εκθέτει την αξιοπιστία του Οργανισμού, ο οποίος θεσμικά τουλάχιστον, τάσσεται υπέρ της επανένωσης της Κύπρου στη βάση των αποφάσεών του.

Προοπτικές και εκκρεμότητες

Το προσεχές διάστημα είναι κρίσιμο: Η τριμερής του Σαββάτου ίσως καταδείξει αν ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, είναι διατεθειμένος να αναλάβει ενεργότερο ρόλο, ή αν θα επιλέξει τη γνωστή “διπλωματική ασάφεια”.

Μεταξύ ευθύνης και διεθνούς απραξίας

Η Κύπρος έκανε το καθήκον της. Έστειλε σαφές, θεσμικά επεξεργασμένο και ηθικά ισχυρό μήνυμα. Κατέδειξε την πρόθεσή της να εργαστεί για λύση, χωρίς να παρακάμψει τις κόκκινες γραμμές του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής νομιμότητας.

Το πρόβλημα δεν είναι η Λευκωσία. Το πρόβλημα είναι ότι η διεθνής κοινότητα και ιδίως ο ΟΗΕ, συνεχίζει να ακούει τις απόψεις του παραβάτη, χωρίς να αντιδρά. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, δεν θα μιλάμε πια για «πάγωμα» του Κυπριακού, αλλά για σταδιακή απονομιμοποίηση των ίδιων των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Ο Ερντογάν έκλεισε την πόρτα στον Μητσοτάκη

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Η τουρκική πλευρά επικαλέστηκε «χρονικούς περιορισμούς» λόγω της συμμετοχής του Ερντογάν σε συνάντηση με μουσουλμάνους ηγέτες, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Πίσω όμως από την επίσημη δικαιολογία, διπλωματικές πηγές βλέπουν μια σκόπιμη κίνηση υποβάθμισης του διαλόγου με την Ελλάδα.

Παρά την προηγούμενη συνεννόηση για τη διεξαγωγή της συνάντησης, η Άγκυρα φέρεται να ενοχλήθηκε από τη δημοσιοποίησή της από ελληνικά μέσα, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση συμφωνίας. Η ελληνική πλευρά απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η ακύρωση, ανεξάρτητα από την αιτία, στέλνει σαφές μήνυμα: η Τουρκία επιλέγει να δώσει προτεραιότητα σε άλλες γεωπολιτικές ισορροπίες, αφήνοντας τον ελληνοτουρκικό διάλογο στο περιθώριο. Η στάση αυτή του Ερντογάν ενισχύει την αβεβαιότητα στις σχέσεις των δύο χωρών και απομακρύνει τις όποιες ελπίδες για ουσιαστική επαναπροσέγγιση στο άμεσο μέλλον.