Καιρός: Δροσερό το πρωινό αεράκι – Αυξάνεται σταδιακά η ένταση φτάνοντας τα 5 μποφόρ – Πότε πέφτει η θερμοκρασία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Δροσερό το πρωινό αεράκι – Αυξάνεται σταδιακά η ένταση φτάνοντας τα 5 μποφόρ – Πότε πέφτει η θερμοκρασία

 25.09.2025 - 06:26
25.09.2025 - 06:26

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το πρωινό δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Παρασκευή και το Σάββατο και θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Η ομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, από το βήμα της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν ήταν απλώς μια τοποθέτηση αρχών για το Κυπριακό. Ήταν μια μετωπική επίθεση κατά της υποκρισίας, όχι μόνο της Τουρκίας, αλλά και του ίδιου του ΟΗΕ, που εδώ και χρόνια σιωπά, ανέχεται ή “ακούει” χωρίς να αντιδρά απέναντι στη διχοτομική ρητορική της Άγκυρας.

