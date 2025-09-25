Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες επαφές ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Βλέπει Γκουτέρες και Πρωθυπουργό Κίνας - Ενημέρωσε τον Οικουμενικό πατριάρχη για εξελίξεις στο Κυπριακό

 25.09.2025 - 06:21
Νέες επαφές ΠτΔ στη Νέα Υόρκη: Βλέπει Γκουτέρες και Πρωθυπουργό Κίνας - Ενημέρωσε τον Οικουμενικό πατριάρχη για εξελίξεις στο Κυπριακό

Συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει, ανάμεσα σε άλλες σημαντικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η σκληρή απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν, από το βήμα του ΟΗΕ: Η Ευθύνη απέναντι στην κατοχή και η υποκρισία απέναντι στη σιωπή

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αρχίσει το πρόγραμμα του σήμερα στις 4μμ (ώρα Κύπρου) με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κίνας κ. Λι Κιανγκ.

Στις 6.30μμ (ώρα Κύπρου), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, στην έδρα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει γεύμα εργασίας στους Μονίμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ.

Αργότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil κ. Τζον Άρντιλ.

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε αργά το απόγευμα της 24ης Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας για επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης.

Υπογραμμίστηκαν, επίσης, οι μακραίωνοι δεσμοί ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Κύπρου οι οποίοι που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκε η διαχρονική αυτή σχέση, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία εκτίμηση και υπογραμμίστηκε η κοινή προσήλωση σε αξίες που ενώνουν τον Οικουμενικό Θρόνο με την Κύπρο και τον λαό της.

 

