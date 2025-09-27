Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Οι εκτελωνιστές επιστρέφουν την Δευτέρα στα καθήκοντα τους.

Υπενθυμίζεται πως αν και οι εργαζόμενοι χθες είχαν απορρίψει αρχικά την πρόταση που είχαν ενώπιον τους σε σχέση με αλλαγή σε κάποιες διαδικασίες εκτελωνισμού, στη συνέχεια μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων έκαναν δεύτερες σκέψεις για την συνέχιση της επ’ αόριστον απεργία.

Νωρίτερα με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είχε καλέσει τους εκτελωνιστές να αποδεχθούν την προταθείσα ρύθμιση και να επιστρέψουν στις εργασίες τους, δίνοντας τέλος στην τεράστια αναστάτωση που προκαλούν στην εύρυθμη λειτουργία σωρείας επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.

Παράλληλα η εργοδοτική οργάνωση, είχε τονίσει ότι τα εισαγώμενα εμπορευματοκιβώτια στοιβάζονται στο Λιμάνι χωρίς να μπορούν να εκτελωνιστούν και μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν υπερχειλίσει όλοι οι χώροι και “ταυτόχρονα θα αρχίσουν σύντομα και τα προβλήματα στις εξαγωγές, αφού και για αυτές απαιτείται η εκτελωνιστική διαμεσολάβηση”.