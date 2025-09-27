Τροχαίο σοκ: Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά στην Ελλάδα – Τραυματίας ο οδηγός -Δείτε βίντεο

Το όχημα αρχικά προσέκρουσε στη βιτρίνα του καταστήματος και, την ώρα που ο οδηγός έκανε όπισθεν για να απεγκλωβιστεί, τυλίχθηκε εν κινήσει στις φλόγες. Ο ίδιος κατάφερε να σωθεί την τελευταία στιγμή, πριν εγκλωβιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το thesspost, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν ιδιαίτερα δυνατός.

«Έτρεχε πολύ, ήταν λες και το αυτοκίνητο δεν είχε έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, εκτιμώντας ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με ελαφρά τραύματα ενώ οι ανακριτικές αρχές ήδη συγκεντρώνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, για τα ακριβή αίτια του σοβαρού ατυχήματος.

