Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθη 23χρονος που φέρεται να είναι ανιψιός του νεκρού Φανούρη Καργάκη για την τοποθέτηση βόμβας και έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας των Φραγκιαδάκηδων.

Όπως επισημαίνεται ο 23χρονος συνελήφθη σήμερα το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Εκτός Κρήτης και σε διαφορετικές φυλακές οι προφυλακισμένοι

Μέχρι τώρα συνολικά επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί, με τις Αρχές να αποφασίζουν τη μεταγωγή όλων σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής νέων εντάσεων.

Όπως μεταδίδει το Cretalive, σε φυλακές της Ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν ήδη μεταφερθεί, τα τρία αδέλφια Φραγκιαδάκη, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους την περασμένη Κυριακή.

Ήδη, από την περασμένη εβδομάδα στις φυλακές Κορυδαλλού και Λάρισας μεταφέρθηκαν ο 25χρονος αδελφός Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός τους, που είχαν τραυματιστεί κατά το αιματηρό περιστατικό και ήταν οι πρώτοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σε διαφορετικές φυλακές, πάντα εκτός Κρήτης αναμένεται να μεταχθούν και οι δύο προφυλακισμένοι από την οικογένεια Καργάκη, 43χρονος γαμπρός του Φανούρη και ένας 48χρονος συγγενής του.

Ο 43χρονος φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής, ενώ ο 48χρονος υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα με τον ισχυρισμό ότι ούτε κρατούσε όπλο ούτε πυροβολούσε, άρα δεν είχε εμπλοκή.

Ψάχνουν ακόμη τον οπλισμό

Στο μεταξύ, αστυνομικές δυνάμεις να παραμένουν στο χωριό, αναζητώντας τον οπλισμό, που ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (11/11/25), οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχουν εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στο περιστατικό, καθώς και το σενάριο να μεταφέρθηκε ο οπλισμός κατά τη διαδρομή στα νοσοκομεία, αμέσως μετά τη φονική συμπλοκή.