Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Συγκεκριμένα ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι στα πλαίσια του Σχεδίου Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας θα δίνονται «1500 ευρώ με την βάφτιση του παιδιού, 1000 ευρώ κατά την εγγραφή του στο Δημοτικό, 1000 ευρώ για την εγγραφή του στο Γυμνάσιο και 1000 ευρώ κατά την εγγραφή του στο Λύκειο ενώ κάθε χρόνο θα δίνονται κουπόνια 100 ευρώ για το Πάσχα και 100 ευρώ για τα Χριστούγεννα μέχρι την ηλικία των 18 χρόνων».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, ως διακιούχα παιδιά ορίζονται όσα έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από δικαιούχους γονείς και είναι κατά σειρά γέννησης το τρίτο και άνω παιδί της οικογένειας.

«Έχουμε κατανοήσει τη σημασία που έχουν οι γεννήσεις για να ανανεωνόμαστε ως πληθυσμός ιδιαίτερα τώρα που έχουμε πρόβλημα παραμονής μας ως Έλληνες στην γη τούτη», είπε ο Αρχιεπίσκοπος προσθέτοντας ότι η Εκκλησία έχει κάποιες δυνατότητες από κάποια έσοδα που έχει με την αξιοποίηση της περιουσίας της.

Σε αυτό το πρόβλημα, συνέχισε, η Εκκλησία ήθελε να συμβάλλει στην αρχή με περίπου 2 εκατομμύρια τον χρόνο και «προϊόντος του χρόνου θα αυξάνεται το ποσό» αναφέροντας ότι «εάν το σχέδιο ευδοκιμήσει, θα δούμε καλύτερα πως να το ενισχύσουμε. Ήδη κάποιοι απευθύνθηκαν σε εμάς και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να στηρίξουν το σχέδιο».

Διευκρίνισε ακόμα, ότι κάθε 2-3 χρόνια το σχέδιο θα αναθεωρείται και θα μπορεί να τροποποιείται.

Στη συνέχεια ο οικονομικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής, Δήμος Δήμου, δίνοντας περισσότερες πληροφορίες είπε ότι για να είναι το σχέδιο βιώσιμο και αποτελεσματικό βασίστηκε σε «διάφορες οικονομικές παραδοχές οι οποίες έχουν να κάνουν με την οικονομική δυνατότητα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

«Ο στόχος είναι κοινός, να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα και να αυξηθούν οι γεννήσεις στον τόπο μας», είπε, ενώ παρέπεμψε για αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.epidomateknou.iak.org.cy όπου θα γίνεται και η υποβολή της αίτησης.

Ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής, Μάριος Σταύρου αναφέρθηκε εκτενώς στα κριτήρια του σχεδίου λέγοντας ότι «ένας εκ των δύο γονέων του δικαιούχου παιδιού πρέπει να είναι Ορθόδοξος Χριστιανός και να κατέχει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οικογένεια του δικαιούχου παιδιού να έχει μόνιμη διαμονή στην Κύπρο, οι γονείς του παιδιού να έχουν παντρευτεί με εκκλησιαστικό γάμο σε ορθόδοξη εκκλησία και οι γονείς να έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά συμπεριλαμβανομένου και του δικαιούχου παιδιού, το οποίο γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και να βαφτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος».

Κατά τη διάσκεψη Τύπου αναφέρθηκε ακόμα ότι υπολογίζεται από το 2025 μέχρι το 2039 η Αρχιεπισκοπή Κύπρου να καταβάλει προς τους γονείς των δικαιούχων παιδιών κουπόνια αξίας περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ και οικονομικές χορηγίες πέραν των 44 εκατομμυρίων ευρώ, με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα 72 εκ. ευρώ.

Για το 2025 υπολογίζεται ότι θα διατεθεί ποσό ύψους 2 εκ. ευρώ.

Καταληκτικά ο Δήμος Δήμου ευχαρίστησε την Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Εργασίας για τη στενή συνεργασία ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η εφαρμογή του Σχεδίου.

