Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για δυο 30χρονους, έναν 31χρονο και έναν 51χρονο που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων, τα εξής κακουργήματα:

Φόνος εκ προμελέτης

Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

Συνομωσία για φόνο

Εμπρησμός

Παράνομη κατοχή μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

Παράνομη κατοχή μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

Κλοπή οχήματος

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κλεπταποδοχή

Οι τέσσερις θα οδηγηθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις 09:00 το πρωί.

Το δικαστήριο επιφύλαξε να ανακοινώσει αύριο στις 10:30 το πρωί οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Για έναν εκ των 30χρονων κατηγορουμένων, αποφασίστηκε να παραμείνει ελεύθερος υπό όρους, δηλαδή να υπογράψει μέχρι αύριο τρείς φορές σε αστυνομικό σταθμό της επαρχίας Πάφου.

Εξάλλου, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η μεταφορά στην Κύπρο των δύο 28χρονων υπόπτων που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη.