Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

 13.11.2025 - 12:04
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου παραπέμφθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναφορικά με τον άγριο φόνο του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Πρόκειται για δυο 30χρονους, έναν 31χρονο και έναν 51χρονο που αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων, τα εξής κακουργήματα:

Φόνος εκ προμελέτης

Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

Συνομωσία για φόνο

Εμπρησμός

Παράνομη κατοχή μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

Παράνομη κατοχή μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

Κλοπή οχήματος

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κλεπταποδοχή

Οι τέσσερις θα οδηγηθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2026 στις 09:00 το πρωί.

Το δικαστήριο επιφύλαξε να ανακοινώσει αύριο στις 10:30 το πρωί οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Για έναν εκ των 30χρονων κατηγορουμένων, αποφασίστηκε να παραμείνει ελεύθερος υπό όρους, δηλαδή να υπογράψει μέχρι αύριο τρείς φορές σε αστυνομικό σταθμό της επαρχίας Πάφου.

Εξάλλου, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται η μεταφορά στην Κύπρο των δύο 28χρονων υπόπτων που συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

 13.11.2025 - 11:59
Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

  •  13.11.2025 - 09:39
Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

  •  13.11.2025 - 11:32
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54
Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

  •  13.11.2025 - 11:59
Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

  •  13.11.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα