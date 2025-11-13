Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

 13.11.2025 - 11:32
Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο το πρωί της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, συνεχίζοντας το έντονο σεισμικό μοτίβο των τελευταίων ημερών.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:27 π.μ. ώρα Κύπρου, με επίκεντρο 42 χλμ δυτικά της Λεμεσού και 15 χλμ ανατολικά-βορειοανατολικά της Πάφου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13 χιλιόμετρα.

Σεισμολόγοι σημειώνουν ότι παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα, καθώς η περιοχή εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες 48 ώρες.

Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης: «Πρωτόγνωρη» η σεισμική ακολουθία

 13.11.2025 - 11:16
Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο ευχαριστώ και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Χρειαζόμουν χρόνο να ηρεμήσω…»

 13.11.2025 - 11:39
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

  •  13.11.2025 - 09:39
  •  13.11.2025 - 11:32
  •  13.11.2025 - 06:38
  •  13.11.2025 - 12:04
  •  13.11.2025 - 11:17
  •  13.11.2025 - 10:54
  •  13.11.2025 - 11:59
  •  13.11.2025 - 10:23

