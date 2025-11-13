Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:27 π.μ. ώρα Κύπρου, με επίκεντρο 42 χλμ δυτικά της Λεμεσού και 15 χλμ ανατολικά-βορειοανατολικά της Πάφου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13 χιλιόμετρα.
Σεισμολόγοι σημειώνουν ότι παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα, καθώς η περιοχή εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες 48 ώρες.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις