Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:27 π.μ. ώρα Κύπρου, με επίκεντρο 42 χλμ δυτικά της Λεμεσού και 15 χλμ ανατολικά-βορειοανατολικά της Πάφου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13 χιλιόμετρα.

Σεισμολόγοι σημειώνουν ότι παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα, καθώς η περιοχή εμφανίζει αυξημένη κινητικότητα τις τελευταίες 48 ώρες.