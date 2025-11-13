Ιωάννα Τούνη: Το δημόσιο ευχαριστώ και η στήριξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου – «Χρειαζόμουν χρόνο να ηρεμήσω…»

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Σε βίντεο, η Ιωάννα Τούνη δείχνει τα δώρα–έκπληξη που της έστειλαν οι φίλοι της για να τη στηρίξουν ψυχολογικά και εξομολογείται: «Αυτό εδώ είναι το love language των φίλων μου όταν ξέρουν ότι δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου.
