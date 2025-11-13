Ecommbx
Φοράει τα γιορτινά του ο Πεδουλάς – Ετοιμαστείτε για ένα υπέροχο διήμερο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοράει τα γιορτινά του ο Πεδουλάς – Ετοιμαστείτε για ένα υπέροχο διήμερο

 13.11.2025 - 11:49
Φοράει τα γιορτινά του ο Πεδουλάς – Ετοιμαστείτε για ένα υπέροχο διήμερο

13.11.2025 - 11:49

Ένα αξέχαστο γιορτινό διήμερο με πολλές δραστηριότητες

Ο Πεδουλάς, το όμορφο, γραφικό χωριό στην οροσειρά του Τροόδους, γνωστό για την πλούσια βυζαντινή κληρονομιά του, την φυσική ομορφιά του και τα κεράσια του, φοράει τα γιορτινά του και ετοιμάζεται να μας υποδεχθεί!

Μας προσκαλεί λοιπόν για ένα αξέχαστο γιορτινό διήμερο στη Χριστιανική Εστία Πεδουλά (Πλατεία Αγίου Ονουφρίου).

Το Σάββατο 6 (17:00–20:00) και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου (10:00–14:00) στο χωριό θα απολαύσουμε τη φωταγώγηση του γιορτινού διάκοσμου, χειροτεχνίες, face painting, photo booth, παραμύθια, μασκότ και – φυσικά – τον Άγιο Βασίλη με δώρα για τους μικρούς μας φίλους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια θα υπάρχουν κεράσματα, περίπτερα με παραδοσιακά προϊόντα, λουλούδια και πολλά χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους!

Το Σάββατο στις 18:30 απολαύστε ένα γιορτινό μουσικό πρόγραμμα από το «Είμαι γω γυναίκα», με πυροτεχνήματα και πολλές εκπλήξεις!

 

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

 

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

