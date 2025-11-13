Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΣάκης Ρουβάς: Οι ικανότητες που δεν ξέραμε ότι είχε - Πάνω στους κρίκους μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια - Φωτογραφίες
LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Οι ικανότητες που δεν ξέραμε ότι είχε - Πάνω στους κρίκους μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια - Φωτογραφίες

 13.11.2025 - 11:50
Σάκης Ρουβάς: Οι ικανότητες που δεν ξέραμε ότι είχε - Πάνω στους κρίκους μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια - Φωτογραφίες

Ο Σάκης Ρουβάς επιλέγει να κάνει διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες όταν έχει ελεύθερο χρόνο μέσα στην καθημερινότητά του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έχει δείξει πολλές φορές πόσο αγαπά τη γυμναστική και ότι του αρέσει να δοκιμάζει διάφορα είδη προπονήσεων. Αυτήν τη φορά, ο Σάκης Ρουβάς επισκέφθηκε το γυμναστήριο του Λευτέρη Πετρούνια και έκαναν μαζί προπόνηση.

Δείτε φωτογραφίες στο LifeNewscy.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φοράει τα γιορτινά του ο Πεδουλάς – Ετοιμαστείτε για ένα υπέροχο διήμερο

 13.11.2025 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Δείτε φωτογραφία

 13.11.2025 - 11:58
Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

  •  13.11.2025 - 09:39
Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

  •  13.11.2025 - 11:32
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54
Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

  •  13.11.2025 - 11:59
Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

  •  13.11.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα