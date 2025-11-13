Τμ. Γεωλογικής Επισκόπησης: «Πρωτόγνωρη» η σεισμική ακολουθία

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν πρόκειται για δύο διαδοχικούς σεισμούς, ο κ. Χατζηγεωργίου τους παραλλήλισε με τους σεισμούς στην Τουρκία το 2023, λέγοντας πως είναι κάτι αντίστοιχο, καθώς ακολούθησε ο ένας τον άλλο. Είπε ότι υπήρξε στη συνέχεια μια πιο ήπια σεισμική δραστηριότητα μέχρι τις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης, ενώ το πρωί της Πέμπτης καταγράφηκαν δύο νέοι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης βρίσκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα ενώ θα ενημερώσει αν υπάρξει κάτι νεότερο, ανέφερε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Εκτίμησε ακόμη πως αναμένεται να επέλθει εκτόνωσης της κατάστασης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Είπε ωστόσο πως ο κόσμος θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να αντιδρά με ψυχραιμία και όχι με πανικό.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, αναφέρεται ότι χθες, Τετάρτη, στις 16:23 (τοπική ώρα) καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. «Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου και εστιακό βάθος 25 χιλιόμετρα» προστίθεται.

Αναφέρεται πως ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας. Έγινε επίσης αντιληπτός στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.

Ακολούθησε έντονη σεισμική ακολουθία, με δεκάδες καταγεγραμμένους σεισμούς μικρότερου μεγέθους, από τους οποίους ένας μεγάλος αριθμός έγιναν αισθητοί.

Σημειώνεται ότι η σεισμική ακολουθία άρχισε στις 11:31 (τοπική ώρα) της ίδιας μέρας, χτες με σεισμό μεγέθους 5,3 στην ίδια επικεντρική περιοχή, ο οποίος επίσης ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό σεισμών μικρότερου μεγέθους, αρκετοί από τους οποίους έγιναν αισθητοί.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ