Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαVIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς

 13.11.2025 - 09:30
VIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς

Στους δρόμους βγήκαν ανάστατοι οι Παφίτες χθες μετά τον παρατεταμένο μεγάλο σεισμό.

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ALPHA Κύπρου εξέφρασαν τον τρόμο που ένιωσαν.

Δείτε τι δήλωσαν

«Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;»

«Εφκήκαμε αμέσως έξω, και οι καθηγητές μας τζαι ούλλοι»

«Βουρώ κάτω να φκω έξω, ακόμη τρέμω για να καταλάβετε»

«Ήμουν στην κουζίνα και αρκέψαν τα πράματα να σούζουνται ποδά-ποτζί»

Στη Λευκωσία ο σεισμός ήταν πιο αισθητός σε εργαζόμενους σε ψηλά κτήρια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες
Χαμός με τις κλήσεις για Πυροσβεστική – Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και ακινητοποιημένα οχήματα – Τα κυριότερα περιστατικά
Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο
Άννα Βίσση: Με τα εγγόνια της σε αγώνα NBA στη Νέα Υόρκη – Φωτογραφία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταδίκη τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και εκκλήσεις για λύση και επανένωση από Ευρωβουλευτές

 13.11.2025 - 09:21
Επόμενο άρθρο

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

 13.11.2025 - 09:39
Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

  •  13.11.2025 - 09:39
Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες

Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες

  •  13.11.2025 - 09:16
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο

Φόνος Δημοσθένους: Καταχωρείται σήμερα η υπόθεση στο Δικαστήριο – Ποιοι βρίσκονται στο κατηγορητήριο

  •  13.11.2025 - 08:25
Χαμός με τις κλήσεις για Πυροσβεστική – Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και ακινητοποιημένα οχήματα – Τα κυριότερα περιστατικά

Χαμός με τις κλήσεις για Πυροσβεστική – Πυρκαγιές, κατολισθήσεις και ακινητοποιημένα οχήματα – Τα κυριότερα περιστατικά

  •  13.11.2025 - 08:20
VIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς

VIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς

  •  13.11.2025 - 09:30
Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

  •  13.11.2025 - 09:06
Βίντεο - Ένταση on air για τους σεισμούς στην Κύπρο: «Δεν είναι απλό φαινόμενο» – Προειδοποιεί ο Χατζηγεωργίου για τη σεισμική δραστηριότητα

Βίντεο - Ένταση on air για τους σεισμούς στην Κύπρο: «Δεν είναι απλό φαινόμενο» – Προειδοποιεί ο Χατζηγεωργίου για τη σεισμική δραστηριότητα

  •  13.11.2025 - 08:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα