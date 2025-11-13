VIDEO: «Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;» - Ανάστατοι οι πολίτες της Πάφου από τους συνεχείς σεισμούς

Σε δηλώσεις τους στην κάμερα του ALPHA Κύπρου εξέφρασαν τον τρόμο που ένιωσαν.

Δείτε τι δήλωσαν

«Έβαλα τον σταυρό μου τζαι λαλώ τί γίνεται τωρά;»

«Εφκήκαμε αμέσως έξω, και οι καθηγητές μας τζαι ούλλοι»

«Βουρώ κάτω να φκω έξω, ακόμη τρέμω για να καταλάβετε»

«Ήμουν στην κουζίνα και αρκέψαν τα πράματα να σούζουνται ποδά-ποτζί»

Στη Λευκωσία ο σεισμός ήταν πιο αισθητός σε εργαζόμενους σε ψηλά κτήρια.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα