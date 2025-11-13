Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Μετά τη συνάντηση αποφασίστηκε στις 14:00 σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο συνάντηση για την υπογραφή της καταρχήν συμφωνίας για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους.

