ΔΙΕΘΝΗ

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

 13.11.2025 - 11:17
Μόνο ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα δέχεται η Ryanair από τις 12 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, οι επιβάτες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονικό check-in και να δημιουργούν την κάρτα επιβίβασής τους μέσω της εφαρμογής Ryanair. Οι έντυπες κάρτες επιβίβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές. Αυτή η μετάβαση, που έχει ήδη υιοθετηθεί από σχεδόν το 80% των 207 εκατομμυρίων ετήσιων επιβατών της Ryanair, θα προσφέρει μια ταχύτερη, πιο έξυπνη και πιο οικολογική εμπειρία ταξιδιού.

Η απόφαση αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει ανησυχίες, κυρίως για τους ηλικιωμένους ταξιδιώτες που ενδέχεται να μην διαθέτουν ή να μην αισθάνονται άνετα με τη χρήση smartphone. Ταυτόχρονα, πολλοί επιβάτες αναρωτιούνται τι θα συμβεί αν τους τελειώσει η μπαταρία, αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό τους, ή αν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στις παρακάτω γραμμές εξηγείται πώς θα λειτουργεί η νέα πολιτική και γιατί στην πράξη τα έντυπα boarding passes δεν θα καταργηθούν εντελώς.

Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, οι επιβάτες της Ryanair θα πρέπει να έχουν την κάρτα επιβίβασής τους σε ψηφιακή μορφή μέσα στην εφαρμογή myRyanair.

Η μετάβαση αυτή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου, αλλά αναβλήθηκε ώστε να μην συμπέσει με την περίοδο αυξημένων μετακινήσεων των σχολικών διακοπών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εταιρεία εξηγεί ότι σχεδόν το 80% των επιβατών χρησιμοποιεί ήδη ψηφιακές κάρτες επιβίβασης και ότι η αλλαγή ευθυγραμμίζεται με άλλους τομείς, όπως τα φεστιβάλ, οι συναυλίες και οι αθλητικές διοργανώσεις, όπου έχει καθιερωθεί η αποκλειστικά ψηφιακή είσοδος.

Ο διευθυντής μάρκετινγκ της Ryanair, Ντάρα Μπρέιντι, δήλωσε: «Η μετάβαση της Ryanair στο 100% ψηφιακές κάρτες επιβίβασης θα προσφέρει στους πελάτες μας μια πιο γρήγορη, έξυπνη και φιλική προς το περιβάλλον ταξιδιωτική εμπειρία».

Μέσα στην εφαρμογή, οι επιβάτες μπορούν επίσης να παραγγείλουν φαγητό και ποτά για προτεραιότητα εξυπηρέτησης, να λαμβάνουν ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για πύλες, επιβίβαση και καθυστερήσεις, καθώς και να αποθηκεύουν όλα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα σε ένα σημείο.

Πηγή: checkincyprus

