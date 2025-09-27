Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν
ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

 27.09.2025 - 15:40
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και ο Βρετανός πρίγκιπας Ανδρέας κατονομάζονται μεταξύ άλλων διάσημων προσώπων σε νέα αρχεία που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί σχετικά με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι έξι σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν προέρχονται από ένα πακέτο εγγράφων που παρείχε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές χειρίστηκαν τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση κατά του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Επισημαίνοντας τη σημασία της δημοσιοποίησης των τελευταίων αρχείων, η εκπρόσωπος της επιτροπής εποπτείας Σάρα Γκερέρο δήλωσε: «Θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε Αμερικανό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν φίλος με μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Κάθε νέο έγγραφο που δημοσιεύεται παρέχει νέες πληροφορίες καθώς εργαζόμαστε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τους επιζώντες και τα θύματα».

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι αποφασίζουν επιλεκτικά ποια αρχεία θα δημοσιοποιήσουν, αναφέροντας σε δήλωση ότι «αποκρύπτουν βολικά έγγραφα που περιέχουν τα ονόματα Δημοκρατικών αξιωματούχων. Για άλλη μια φορά βάζουν την πολιτική πάνω από τα θύματα».

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών σε μια προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί εφικτή η δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν. Για να προχωρήσει η προσπάθεια απαιτούνται 218 υπογραφές, κάτι που αναμένεται σύντομα να επιτευχθεί, καθώς η Δημοκρατική Αντελίτα Γκριχάλβα κέρδισε αυτή την εβδομάδα σε ειδικές εκλογές για μια έδρα στην Αριζόνα που έμεινε κενή μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Ωστόσο, οποιαδήποτε νομοθεσία που θα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χρειαστεί επίσης την έγκριση της Γερουσίας, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να υπογράψει το νομοσχέδιο, που έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση Έπσταϊν «φάρσα των Δημοκρατικών».

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανόρθωση: Ιταλική... πινελιά στα χαφ

 27.09.2025 - 15:22
Επόμενο άρθρο

Τροχαίο σοκ: Αυτοκίνητο έπεσε σε βιτρίνα καταστήματος και πήρε φωτιά στην Ελλάδα – Τραυματίας ο οδηγός -Δείτε βίντεο

 27.09.2025 - 15:55
Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται σήμερα η πολυαναμενόμενη τριμερής για το Κυπριακό, σε ένα σκηνικό όπου η λέξη-κλειδί είναι «συντήρηση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

Τριμερής στη Νέα Υόρκη: Σενάριο «χαμηλών πτήσεων» με στόχο να μη βουλιάξει η διαδικασία – Ο ρόλος των ψευδοεκλογών

  •  27.09.2025 - 07:44
Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

  •  27.09.2025 - 15:00
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

  •  27.09.2025 - 13:46
Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

  •  27.09.2025 - 15:40
Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

  •  27.09.2025 - 13:32
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

  •  27.09.2025 - 14:12
Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

Εκρηκτική πρεμιέρα για το «Λούης Night Show» – Ο βασιλιάς της σάτιρας επέστρεψε!

  •  27.09.2025 - 11:01
Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

  •  27.09.2025 - 14:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα