Σκάνδαλο Επσταϊν: Μασκ και πρίγκιπας Ανδρέας στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν

Οι έξι σελίδες εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν προέρχονται από ένα πακέτο εγγράφων που παρείχε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές χειρίστηκαν τις κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση κατά του Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Επισημαίνοντας τη σημασία της δημοσιοποίησης των τελευταίων αρχείων, η εκπρόσωπος της επιτροπής εποπτείας Σάρα Γκερέρο δήλωσε: «Θα πρέπει να είναι σαφές σε κάθε Αμερικανό ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν φίλος με μερικούς από τους πιο ισχυρούς και πλουσιότερους άνδρες στον κόσμο. Κάθε νέο έγγραφο που δημοσιεύεται παρέχει νέες πληροφορίες καθώς εργαζόμαστε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τους επιζώντες και τα θύματα».

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τους Δημοκρατικούς ότι αποφασίζουν επιλεκτικά ποια αρχεία θα δημοσιοποιήσουν, αναφέροντας σε δήλωση ότι «αποκρύπτουν βολικά έγγραφα που περιέχουν τα ονόματα Δημοκρατικών αξιωματούχων. Για άλλη μια φορά βάζουν την πολιτική πάνω από τα θύματα».

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών σε μια προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να καταστεί εφικτή η δημοσιοποίηση των αρχείων του Έπσταϊν. Για να προχωρήσει η προσπάθεια απαιτούνται 218 υπογραφές, κάτι που αναμένεται σύντομα να επιτευχθεί, καθώς η Δημοκρατική Αντελίτα Γκριχάλβα κέρδισε αυτή την εβδομάδα σε ειδικές εκλογές για μια έδρα στην Αριζόνα που έμεινε κενή μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Ωστόσο, οποιαδήποτε νομοθεσία που θα περάσει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χρειαστεί επίσης την έγκριση της Γερουσίας, την οποία ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ και ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να υπογράψει το νομοσχέδιο, που έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση Έπσταϊν «φάρσα των Δημοκρατικών».

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος