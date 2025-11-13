Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα στη δυτική Αχαΐα: «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Πέμπτη στο χωριό Σπάτα της Δυτικής Αχαΐας στο τελευταίο αντίο στον 3χρονο Ανδρέα που έχασε άδικα τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα αγκαλιά με τον 25χρονο συγγενή του ο οποίος ζαλίστηκε όταν χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Που είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο.



Στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της θεοτόκου βρέθηκε όλο το χωριό το οποίο αδυνατεί να πιστέψει ότι 3χρονος Ανδρέας δεν είναι πια μαζί τους.

Στο τέλος της κηδείας, μάλιστα, άφησαν να πετάξουν στον αέρα δεκάδες λευκά μπαλόνια.