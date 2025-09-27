Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

 27.09.2025 - 16:49
Απαντά σε Στεφάνου ο ΔΗΣΥ - «Στο ΑΚΕΛ σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές»

Απάντηση στην τοποθέτηση του Στέφανου Στεφάνου, έδωσε το ΔΗΣΥ μέσω του εκπροσώπου Τύπου του, Ονούφριου Κουλλά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού «κατανοούμε γιατί το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να αναλύει τα πάντα μέσα από μια διχαστική οπτική γωνία.  Επειδή παραμένει προσκολλημένο στις ίδιες αντιλήψεις, χωρίς καμία αυτοκριτική διάθεση.

Σερβίρουν τις ίδιες αποτυχημένες συνταγές και διατείνονται πως εκπροσωπούν τους εργαζόμενους ενάντια στο κεφάλαιο. Εργαζόμενους που άφησαν άνεργους και μικροεπιχειρήσεις που τους έβαλαν λουκέτο.

Με τον ίδιο διχαστικό φακό είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να διαπιστώσουν αν ο ΔΗΣΥ είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση. Επειδή είναι δύσκολο για το ΑΚΕΛ να αντιληφθεί πως πέραν από τους όρους αυτούς υπάρχει το καλό του τόπου. Αυτό και μόνο αυτό υπηρετεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Λέμε πάντοτε δημόσια -και όχι σε στεγανοποιημένα ακροατήρια- τις δικές μας κρυστάλλινες και τεκμηριωμένες θέσεις.  Είτε συμφωνεί η κυβέρνηση είτε διαφωνεί. Είτε συμφωνεί το ΑΚΕΛ είτε διαφωνεί.

Φυσικά και απαντούμε στο ΑΚΕΛ σε όσα μεγάλα μας χωρίζουν. Φυσικά ελέγχουμε, απαντούμε και υποδεικνύουμε στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλείψεις και την καθημερινή ατολμία της.

Αυτός είναι ο ρόλος μιας υπεύθυνης πολιτικής δύναμης».

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ μετά το τέλος της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής.

