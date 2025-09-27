Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΟ εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice
LIFESTYLE

Ο εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice

 27.09.2025 - 20:20
Ο εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της γενιάς του, που συχνά ξαφνιάζει ευχάριστα τους θαυμαστές του μοιράζοντας στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Ύστερα από την περιπέτεια που βίωσε τον περασμένο Αύγουστο, όταν εισήχθη ακούσια στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ο τραγουδιστής έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα αγαπά.

Το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) επιστρέφει τηλεοπτικά μέσα από το «The Voice» στον ΣΚΑΪ, με τους θαυμαστές του να ανυπομονούν για την εμφάνισή του.

O ίδιος δεν έκανε δηλώσεις μαζί με τους υπόλοιπους κριτές που εμφανίστηκαν στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και η εξαφάνισή του σχολιάστηκε έντονα.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο καλλιτέχνης ανέβασε στο Instagram μια αποκαλυπτική φωτογραφία, ημίγυμνος και καθισμένος σε κρεβάτι, φορώντας μόνο μια πετσέτα στη μέση του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε λιτά: «Πετσετέ».

mazonakis-4.jpg

ΠΗΓΗ: Gossip-tv.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οδική σύγκρουση στον αυτοκινητόδρομο - Διασωληνωμένη η 25χρονη - Υπό κράτηση ο οδηγός που την παρέσυρε
GNTM: Ο Νάρκισσος τρέλανε τους κριτές – «Ήρθα να κερδίσω και να φύγω» - Δείτε βίντεο
United by Pride 2025: Η δικοινοτική πορεία υπερηφάνειας επιστρέφει για τέταρτη χρονιά – «Σπάμε ταμπού, χτίζουμε κοινότητα»
Έτσι θα «βαφτίζονται» οι καταιγίδες από τον Οκτώβριο - Πώς επιλέχθηκαν τα ονόματα
«Τυλίχθηκε» στις φλόγες υποστατικό σε χωράφι που διέμεναν αλλοδαποί – Εκτεταμένες οι ζημιές
«Ο γάρος της ημέρας»: Δύο σε ένα…έκλεισε και τη ράμπα και τη θέση αναπήρων – Δείτε τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου
VIDEO - Απίστευτο σκηνικό σε γάμο: Καλεσμένη παρήγγειλε πίτσα γιατί τους άφησαν 8 ώρες νηστικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

 27.09.2025 - 20:11
Επόμενο άρθρο

Video: Η αλήθεια για το πώς μυρίζει ο θάνατος: Όσα αποκάλυψε διάσημος νεκροθάφτης

 27.09.2025 - 20:44
Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

  •  27.09.2025 - 20:11
Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ ξανά Λουκαΐδης και Δαμιανού - Εξαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή

  •  27.09.2025 - 17:07
Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου

Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου

  •  27.09.2025 - 19:24
Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

Λιτή η ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για τον βιασμό κατάδικου - Το μπαλάκι στη ΝΥ

  •  27.09.2025 - 13:46
Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

Τέλος η απεργία στο Λιμάνι Λεμεσού - Επιστρέφουν στα καθήκοντα τους οι εκτελωνιστές

  •  27.09.2025 - 13:32
Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Μεγάλη απειλή ο RSV για τα βρέφη – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

  •  27.09.2025 - 14:12
Video: Η αλήθεια για το πώς μυρίζει ο θάνατος: Όσα αποκάλυψε διάσημος νεκροθάφτης

Video: Η αλήθεια για το πώς μυρίζει ο θάνατος: Όσα αποκάλυψε διάσημος νεκροθάφτης

  •  27.09.2025 - 20:44
Ο εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice

Ο εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice

  •  27.09.2025 - 20:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα