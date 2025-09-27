Ο εξαφανισμένος Μαζωνάκης πόζαρε ημίγυμνος στο Instagram λίγο πριν από την πρεμιέρα του The Voice

Ύστερα από την περιπέτεια που βίωσε τον περασμένο Αύγουστο, όταν εισήχθη ακούσια στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική παρέμβαση, ο τραγουδιστής έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα, δίνοντας προτεραιότητα σε όσα αγαπά.

Το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) επιστρέφει τηλεοπτικά μέσα από το «The Voice» στον ΣΚΑΪ, με τους θαυμαστές του να ανυπομονούν για την εμφάνισή του.

O ίδιος δεν έκανε δηλώσεις μαζί με τους υπόλοιπους κριτές που εμφανίστηκαν στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live και η εξαφάνισή του σχολιάστηκε έντονα.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο καλλιτέχνης ανέβασε στο Instagram μια αποκαλυπτική φωτογραφία, ημίγυμνος και καθισμένος σε κρεβάτι, φορώντας μόνο μια πετσέτα στη μέση του. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε λιτά: «Πετσετέ».

