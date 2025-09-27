Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 20.00 (ώρα Κύπρου). Μετά την ολοκλήρωση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης προέβη σε δηλώσεις.

Στόχος όπως είπε ανάμεσα σε άλλα είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, με τον Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι δεν θα σταματήσει αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα ανέφερε ότι δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ ο τόνος του κ. Τατάρ κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν επιθετικός.

«Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε κατά την εισαγωγική του παρέμβαση και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι ανέφερε ότι γνώριζε, λόγω των επερχόμενων εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, ότι η σημερινή συνάντηση δεν μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και προς εμένα και προς τον κύριο Τατάρ, ότι δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια. Στόχος μας είναι, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε σήμερα, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Εκείνο που συμφωνήθηκε σήμερα είναι αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, η προσωπική εμπιστευμένη του Γενικού Γραμματέα θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα επισκεφθεί τις εγγυήτριες δυνάμεις, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ο Γενικός Γραμματέας μας ανέφερε, πριν το τέλος του χρόνου, με στόχο, επαναλαμβάνω, την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», είπε αρχικά ο ΠτΔ και πρόσθεσε:

«Δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Τατάρ, αλλά ήταν σε ένα τόνο, αν θέλετε, επιθετικό με αρκετές κατηγορίες και καταγγελίες, σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απάντησή μου ήταν ότι δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ στο οποιοδήποτε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα. Είμαι εδώ για να εκφράσω την απόλυτη πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών.

Επανέλαβα ότι για εμάς και για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους δεν υπάρχει εναλλακτική στη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και ανέφερα επίσης ότι όταν ο Γενικός Γραμματέας μέσω δύο πολέμων αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, είναι ένδειξη και της ξεκάθαρης πρόθεσης των Ηνωμένων Εθνών.

Μάλιστα σε μια περίοδο όπου, αν θέλετε, και τα Ηνωμένα Έθνη και ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αμφισβητείται από κάποιους, έχουμε διπλή υποχρέωση, εμείς, μέσα από αυτή την προσπάθεια, μέσα από μια προσπάθεια η οποία είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Γενικού Γραμματέα επανέναρξης συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Όχι, δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση. Έκανε κάποιες αναφορές ο κύριος Τατάρ, αλλά η συζήτηση σήμερα και το μήνυμα που στάλθηκε και προς τους δύο ηγέτες από τον Γενικό Γραμματέα είναι το θέμα της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών».

Ο ΠτΔ κατέληξε λέγοντας πως «μπορώ να σας πω, συνεχίζοντας και από την απάντηση που έδωσα στον συνάδελφό σας, ότι σήμερα δεν συζητήθηκαν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ούτε ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων αυτών που συμφωνήθηκαν στις προηγούμενες δύο πολυμερείς διασκέψεις. Το βασικό μήνυμα ήταν η ανάγκη να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και αυτός είναι ο βασικός στόχος της αποστολής της κυρίας Ολκίν, μετά την ολοκλήρωση αμέσως, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο στη διευρυμένη, που θα γίνει αν όλα εξελιχθούν ως πρέπει πριν το τέλος του χρόνου, την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, ερχόμενος εδώ, την αναφορά του Γενικού Γραμματέα και την όλη συζήτηση, τη σύντομη συζήτηση, δεν θέλω να υπερβάλλω, τη σύντομη συζήτηση που έγινε που αφορά την ανάγκη επανέναρξης διαπραγματεύσεων της ουσίας του Κυπριακού. Και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Γενικού Γραμματέα στο Κραν Μοντανά».

Δείτε βίντεο