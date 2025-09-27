Μετά και τη Δανία drones και στη Νορβηγία κοντά σε στρατιωτική βάση - «Πετούσαν για περίπου μία ώρα»

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της κοινής αρχηγίας της Νορβηγίας, Μπρίνιαρ Στόρνταλ

δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως δύο drones πετούσαν «για περίπου μία ώρα» σε μια απαγορευμένη περιοχή κοντά στο Όρλαντ, την κύρια βάση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Νορβηγίας και μια βασική βάση του ΝΑΤΟ.

«Δεν εμπλακήκαμε μαζί τους», είπε ο ίδιος σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Το περιστατικό αυτό ακολούθησε ένα αντίστοιχο συμβάν στη Δανία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η νέα δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι η τελευταία σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών την περασμένη εβδομάδα πάνω από τις σκανδιναβικές χώρες, μερικές από τις οποίες οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένων των κύριων αεροδρομίων στην Κοπεγχάγη και το Όσλο τη Δευτέρα το βράδυ.

Η Δανία δήλωσε ότι έπεσε θύμα «υβριδικής επίθεσης».

