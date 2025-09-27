Video: Σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση του ΠτΔ με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχάηλ και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

«Έσο έτοιμος», ήταν η σύντομη απάντηση που έδωσε ο ΠτΔ στην κάμερα του ΡΙΚ πριν μπει στη συνάντηση.

