Video: Σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση του ΠτΔ με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

 27.09.2025 - 19:29
Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η αντιπροσωπεία του έφτασαν λίγο μετά τις 19.00 (ώρα Κύπρου) στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθως, λίγο μετά τις 19.20 έφτασε και ο Ερσίν Τατάρ και η αντιπροσωπεία του, για τη συνάντηση.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται εντός της συνάντησης από τη Μόνιμη Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ Πρέσβειρα Μαρία Μιχάηλ και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

«Έσο έτοιμος», ήταν η σύντομη απάντηση που έδωσε ο ΠτΔ στην κάμερα του ΡΙΚ πριν μπει στη συνάντηση. 

 27.09.2025 - 19:24
Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

