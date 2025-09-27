Video: Σε εξέλιξη η τριμερής συνάντηση του ΠτΔ με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»
Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.