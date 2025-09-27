Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΥΚΑΝ με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23/09/2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων.

Σήμερα, το εν λόγω φορτίο μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στην Πάφο, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 61, 49, 47 και 22 ετών.

Οι ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.