Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου
27.09.2025 - 19:24
Μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σήμερα σε κατάσχεση πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΥΚΑΝ με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23/09/2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.
Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων.
Σήμερα, το εν λόγω φορτίο μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στην Πάφο, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 61, 49, 47 και 22 ετών.
Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.