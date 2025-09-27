Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου

 27.09.2025 - 19:24
Έπεσαν στην... παγίδα της ΥΚΑΝ οι 4 συλληφθέντες - Αύριο ενώπιον Δικαστηρίου

Μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σήμερα σε κατάσχεση πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΥΚΑΝ με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23/09/2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εδώ... έκρυψαν περισσότερα από 100 κιλά ναρκωτικά σε Λεμεσό και Πάφο - Δείτε φωτογραφίες από την κατάσχεση

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων.

Σήμερα, το εν λόγω φορτίο μεταφέρθηκε από τη Λεμεσό στην Πάφο, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 61, 49, 47 και 22 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ικανοποίηση Χαρτσιώτη για τη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών - Έτσι τους τσάκωσε η ΥΚΑΝ

Οι ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λεμεσού) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση: ΠτΔ - «Δεν συζητήθηκαν σήμερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, επιθετικός ο τόνος του κ. Τατάρ»

Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στους δύο ηγέτες – τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τ/κ ηγέτη - κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων  Εθνών, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

