VIDEO: ΠτΔ: «Χρόνια πολλά στην Κυπριακή Δημοκρατία – Η προσπάθεια ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς θα συνεχιστεί»

Ευχήθηκε αρχικά χρόνια πολλά και αναφέρθηκε στο τελετουργικό της ημέρας για να γνωρίζει, όπως είπε, και η νέα γενιά.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συμπληρώνει 65 χρόνια ύπαρξης, μια δημοκρατία που δέχτηκε σε νηπιακή ηλικία σημαντικό πλήγμα αλλά κατάφερε να ανακάμψει και 30 χρόνια μετά να γίνε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

«Έχουμε την υποχρέωση να ενισχύουμε όλους του παράγοντες αποτροπής σε εσωτερικό και εξωτερικό»

«Η ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς και της αποτρεπτικής της ισχύος ξεκινά πρώτα από όλα από τα στελέχη της που εκπαιδεύονται συνεχώς. Είδαμε σήμερα κάποια από τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Η προσπάθεια ενίσχυσης θα συνεχιστεί».

