ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

 30.09.2025 - 20:38
Επιμένει ο Τατάρ: «Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά»

Σε νέα συνέντευξή του, αυτή τη φορά στο αντιπολιτευόμενο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα να συνεχίσει από το Κραν Μοντανά και υποστήριξε ότι το αίτημα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί δεν προήλθε από τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες αλλά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δεν τίθεται ζήτημα να αποδεχτώ συνέχιση των συνομιλιών από το Κραν Μοντανά. Μεταφέραμε στα Ηνωμένα Έθνη ότι το δεφτέρι της ομοσπονδίας έχει κλείσει», δήλωσε ο Τατάρ.

Το ΑΝΚΑ αναφέρει ακόμη ότι ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε επίσης ότι δεν υιοθέτησε επιθετική στάση κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος "υιοθέτησε μια πιο επιθετική προσέγγιση".

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε ένα μοντέλο λύσης δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς στο νησί», είπε ο Τ/κ ηγέτης.

Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι κατανοούν τις προσπάθειες του Γκουτέρες να διατηρήσει ζωντανή τη διαδικασία, επανέλαβε ωστόσο ότι υποστηρίζουν μοντέλο συνεργασίας "δύο κρατών" για το μέλλον της Κύπρου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

