ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Παγιδεύτηκαν και τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα - Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής

 01.10.2025 - 09:41
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στις 00:07 υπήρξε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με ομάδα και όχημα διάσωσης και πυροσβεστικό όχημα για αποπαγίδευση τριών τραυματιών μετά από τροχαία σύγκρουση.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο οχήματα στην Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στη Λακατάμεια.

Σημειώνεται πως σε επικοινωνία μας με την Αστυνομία, μας λέχθηκε ότι δεν έχει σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο τις τελευταίες ώρες.

