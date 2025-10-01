Τροχαίο λίγο μετά τα μεσάνυχτα – Παγιδεύτηκαν και τραυματίστηκαν τρία πρόσωπα - Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο οχήματα στην Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη στη Λακατάμεια.

Σημειώνεται πως σε επικοινωνία μας με την Αστυνομία, μας λέχθηκε ότι δεν έχει σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο τις τελευταίες ώρες.