Κρεατίνη: Είναι το «μαγικό» συμπλήρωμα για καθαρό μυαλό και δυνατή μνήμη;

Πρόκειται για ένα καλά μελετημένο προϊόν, αφού χιλιάδες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για την αξιολόγηση της ικανότητάς της να αυξάνει τη μυϊκή μάζα και τη συνολική δύναμη.

«Η κρεατίνη έχει γίνει τόσο δημοφιλής, που νιώθεις ότι αν δεν τη χρησιμοποιείς, χάνεις κάτι», λέει ο Δρ Henry Chung, λέκτορας αθλητικών επιστημών και επιστημών της άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Essex. « Δεν είναι πλέον θέμα αν πρέπει να τη λαμβάνεις, αλλά πότε πρέπει να τη λαμβάνεις – πριν ή μετά την άσκηση; Καθημερινά; Πόση ποσότητα; Σε ποια μορφή είναι καλύτερη; Σκόνη, δισκία, ζελεδάκια;» συμπληρώνει.

Εκτός γυμναστηρίου, υπάρχουν όλο και περισσότερες, αν και σχετικά περιορισμένες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βραχυπρόθεσμη μνήμη, τη διάθεση και τη συγκέντρωση.

Πώς βελτιώνει την εγκεφαλική λειτουργία

Για αρκετούς ανθρώπους, η χρήση της κρεατίνης μπορεί να «καθαρίσει» τον εγκέφαλο από την ομίχλη εγκεφάλου, ένας γενικός όρος που περιγράφει την αδυναμία να σκεφτόμαστε καθαρά. Για τους περισσότερους, η «ομίχλη του εγκεφάλου» είναι συνήθως προσωρινή και μπορεί να συμβεί λόγω ασθένειας ή ορισμένων τύπων ιατρικής θεραπείας. Για εκατομμύρια γυναίκες, μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα της περιεμμηνόπαυσης, λόγω ορμονικών διακυμάνσεων.

Η Katie Mansell μιλώντας στο BBC δήλωσε ότι πιστεύει ότι η κρεατίνη την έχει βοηθήσει σε πολλούς τομείς της ζωής της. Η 46χρονη από το Merseyside κάνει βάρη, τρέχει 30-40 μίλια την εβδομάδα, έχει μια απαιτητική δουλειά ως οικονομική διευθύντρια μιας εταιρείας λογισμικού και μια πολυάσχολη οικογενειακή ζωή με έναν έφηβο γιο και δύο σκύλους.

«Πριν από μερικούς μήνες, δεν ήμουν πολύ καλά. Η προπόνηση μου φαινόταν πολύ δύσκολη και δυσκολευόμουν να συγκεντρωθώ», λέει. «Ήταν η φίλη μου που μου το πρότεινε – είπε ότι θα άλλαζε τα πάντα». Και πράγματι: με 6 γραμμάρια κρεατίνης την ημέρα, πριν από τρεις μήνες και αρχίζει να νιώθει τη διαφορά. Η διάθεσή της ήταν λίγο πιο ανεβασμένη, μπορούσε να σηκώσει περισσότερο βάρος και η «ομίχλη» του εγκεφάλου είχε αρχίσει να διαλύεται.

«Έχω περισσότερη όρεξη να κάνω πράγματα, ειδικά όσον αφορά την προπόνηση. Νιώθω πιο δυνατή όταν σηκώνω βάρη και κάνω αναρρίχηση, και μπορώ επίσης να σκέφτομαι πιο καθαρά» είπε στο BBC.

Η Katie έχει, όμως, και τις επιφυλάξεις της: παίρνει επίσης συμπληρώματα μαγνησίου και έχει ξεκινήσει ορμονοθεραπεία, αλλά είναι σίγουρη ότι η κρεατίνη έχει αποτέλεσμα και θα συνεχίσει να παίρνει την ημερήσια δόση της. Ωστόσο, ως χορτοφάγος, εκτιμά ότι ενδεχομένως να ήταν το στοιχείο που της έλειπε για να νιώσει καλά. Ενώ είναι γνωστό ότι ο οργανισμός μας παράγει ένα γραμμάριο κρεατίνης φυσικά, το υπόλοιπο προέρχεται από τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες, όπως το κρέας και το ψάρι.

Ομίχλη εγκεφάλου και περιεμμηνόπαυση

Τελευταία, οι επιστήμονες ασχολούνται και με το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει την αναπαραγωγική υγεία, την υγεία των οστών και τη λειτουργία του εγκεφάλου – όλα τα οποία μπορούν να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης.

Ο καθηγητής Trevor McMorris, με εμπειρία άνω των 40 ετών στον τομέα, θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτήν την ιδιότητα της κρεατίνης. Μέσα από εκτεταμένες μελέτες για τη συμπληρωματική της λήψη, επισημαίνει ότι η περιεμηηνόπαυση μπορεί να έχει παρόμοια επίδραση με την έλλειψη ύπνου — ζήτημα που έχει ερευνήσει σε βάθος — και διαπιστώνει ότι υψηλές δόσεις κρεατίνης μπορούν να μετριάσουν τις συνέπειες της έλλειψης ύπνου.

Όταν λαμβάνουμε την κρεατίνη, ο εγκέφαλος μπορεί να αυξήσει τα αποθέματά της, παρέχοντας περισσότερη ενέργεια και ενδεχομένως βελτιώνοντας μνήμη και επεξεργασία πληροφοριών. Ο καθηγητής McMorris σημειώνει όμως ότι δεν λειτουργεί σε όλους: φαίνεται να ωφελεί κυρίως όσους βρίσκονται υπό στρες, π.χ. λόγω έλλειψης ύπνου ή χαμηλής πρόσληψης κρεατίνης.

Συμπέρασμα

Εν ολίγοις, όσον αφορά τη βοήθεια για την αντιμετώπιση της ομίχλης του εγκεφάλου, οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Χρειάζονται, όμως, περαιτέρω μελέτες σε αυτόν το πεδίο έρευνας.

