ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων - Δείτε βίντεο

 01.10.2025 - 09:03
Στις 9:00 το πρωί άρχισε η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση, στο πλαίσιο των εορτασμών της εξηκοστής πέμπτης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι είναι κλειστοί για την στρατιωτική παρέλαση – Τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να βγείτε εκτός Λευκωσίας

Τον χαιρετισμό της θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

Η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με την συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Την στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού.

Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της παρέλασης

Δείτε live την παρέλαση εδώ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα και στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ - Δείτε φωτογραφίες

 01.10.2025 - 09:00
Κρεατίνη: Είναι το «μαγικό» συμπλήρωμα για καθαρό μυαλό και δυνατή μνήμη;

 01.10.2025 - 09:21
Σε δηλώσεις προέβη μετά την στρατιωτική παρέλαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

