Στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου: Έναρξη με 21 κανονιοβολισμούς - Συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων - Δείτε βίντεο

Τον χαιρετισμό της θα δεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο, Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Η παρέλαση θα διεξαχθεί επί της λεωφόρου Ιωσήφ Χατζηιωσήφ, με την συμμετοχή μηχανοκίνητων, πεζοπόρων τμημάτων και πτητικών μέσων της Εθνικής Φρουράς, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Δασών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Την στρατιωτική παρέλαση θα παρακολουθήσουν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών και άλλοι επίσημοι, και θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού.

Της έναρξης της παρέλασης θα προηγηθεί η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών.

